A atriz Blake Lively está grávida do quarto filho em comum com o marido, o também ator Ryan Reynolds. A norte-americana de 35 anos revelou a gravidez quando participou da Forbes Women’s Summit em Nova Iorque, na passada quinta-feira.

O Daily Mail adianta que a famosa atriz de Gossip Girl exibiu a sua barriga num mini vestido dourado na passadeira vermelha do evento. Lively e Reynolds já são pais de três meninas: James com sete anos, Inez com cinco anos, e Betty de dois anos.

No final de agosto, a protagonista da ‘Idade de Adaline’ (2015) partilhou uma rara fotografia de biquíni que não denunciava a sua gravidez.

A atriz fez referência à música Summer Lovin, de Olivia Newton-Johnk, que faleceu em agosto, no filme de sucesso, Grease: “Summer lovin’…had me a blast“.

A atriz já ganhou três Teen Choice Awards e um People’s Choice Award, tendo sido também indicada para dois Critic’s Choice Award e um Academy of Country Music Award. Além disso, Blake Lively é conhecida também por ser uma referência no mundo da moda — com os seus looks memoráveis no Met Gala, como a estátua da liberdade que mudava de cor.