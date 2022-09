Quando Paulo Dybala trocou a Juventus pela Roma, durante o verão, a contratação não foi propriamente um dos blockbusters do mercado de transferências. Não necessariamente pela qualidade do avançado argentino, não necessariamente por terem existido outras mudanças estratosféricas na Serie A e não necessariamente por ter sido a custo zero. Mas principalmente porque a magia de Dybala não parecia encaixar com o pragmatismo de Mourinho.

A meio de setembro, com a Serie A já com seis jornadas e com as competições europeias a todo o vapor, essa ideia preliminar não poderia estar mais errada. O avançado de 28 anos leva três golos e duas assistências e a relação entre jogador e treinador tem sido recheada de elogios mútuos — prova disso foi a última partida da Roma, uma vitória perante o Empoli em que Dybala marcou e assistiu.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.