Ao final da tarde desta segunda-feira, Isabel II será sepultada na capela em memória de Jorge VI, um pequeno edifício anexo à Capela de São Jorge, no castelo de Windsor. A cerimónia privada, que concluirá as cerimónias fúnebres em honra da Rainha, iniciadas na semana passada, contará com a presença apenas da família mais próxima e não será transmitida pelas televisões. A Rainha tornar-se-á na 11.ª monarca a ser sepultada na capela, que é desde 1820 o local preferencial de sepultura dos reis e da família real britânica.

A Capela de São Jorge, padroeiro de Inglaterra, começou a ser construída no reinado de Eduardo IV, em 1475, tendo sido concluída mais de 50 anos depois, por Henrique VIII. Eduardo IV é um dos monarcas sepultados no interior da capela, mais especificamente no corredor do Coro Norte, onde esta segunda-feira à tarde o Gaiteiro da Rainha tocou um lamento em honra de Isabel II, no final da cerimónia religiosa em Windsor. A sua rainha, Elizabeth Woodville, está enterrada no mesmo local, refere o site do Castelo de Windsor. O seu predecessor, Henrique VI, está também na Capela de São Jorge.

Henrique VIII e a terceira mulher, Jane Seymour, mãe do seu único filho, Eduardo VI, encontram-se na zona do Coro, perto de Carlos I e de um filho da Rainha Ana. A partir do reinado da filha mais velha de Henrique VIII, Maria I, que foi sepultada no Palácio de São Tiago, em Londres, Windsor perdeu estatuto enquanto panteão real, que recuperou apenas em 1820, data da morte do Rei Jorge III e do Príncipe Eduardo, duque de Kent, pai da Rainha Vitória. Ambos encontram-se sepultados na zona por baixo do coro, onde estão também os reis britânicos Jorge IV e Guilherme IV e o único não britânico, Jorge V, último rei de Hanôver. Jorge, que morreu em 1878, era neto de Jorge III do Reino Unido.

Além de Henrique VI, o corredor do Coro Sul acolhe os restos mortais de Eduardo VII, filho mais velho da Rainha Vitória e bisavô de Isabel II, e da sua mulher, Alexandra da Dinamarca. Jorge V, filho e herdeiro de Eduardo VII, está sepultado no corredor da Nave Norte desde 1939 (morreu em 1936) junto da mulher, a Rainha Maria, que morreu um ano após a subida ao trono da neta, Isabel.

Os pais de Isabel II ocupam um lugar especial numa capela anexa à de São Jorge conhecida como Jorge VI, o nome escolhido pelo pai da Rainha quando se tornou Rei na sequência da abdicação do irmão. Na capela em memória de Jorge VI estão, além do rei, os restos mortais da Rainha-Mãe, Isabel, e as cinzas da Princesa Margarida, um dos poucos membros da Casa Real britânica que escolheu ser cremada. Será nesta capela que Isabel II será sepultada e para onde o corpo do Príncipe Filipe, duque de Edimburgo, será posteriormente trasladado. Filipe está na zona debaixo do coro.