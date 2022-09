André Villas-Boas foi campeão nacional sem derrotas. Conquistou a Liga, a Supertaça e a Taça de Portugal com o FC Porto, tornando-se ainda o treinador mais novo de sempre a ganhar uma competição europeia ao vencer a Liga Europa. Ganhou tudo na Rússia com o Zenit e alcançou um impressionante segundo lugar da Ligue 1 na primeira época no Marselha. Ainda assim, pelo menos em Inglaterra, é sempre recordado pelo mesmo: as experiências traumáticas no Chelsea e no Tottenham.

“Porque é que começamos sempre as conversas com ‘o que é que aconteceu no Chelsea?’ ou ‘porque é que não gosta de Inglaterra?’ em vez de ‘as coisas correram tão bem no FC Porto e correram tão bem na Rússia e conseguiu o segundo lugar com o Marselha’?”, começa por questionar o treinador português ao jornalista do Telegraph, numa entrevista publicada esta quarta-feira. Mas, logo depois de fazer a pergunta, Villas-Boas tem a resposta.

