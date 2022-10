A Porsche encerrou a primeira semana completa na bolsa de Frankfurt com uma valorização de 84 mil milhões de euros, um valor que excede os 75 mil milhões previstos pelos analistas no lançamento. Ainda que a capitalização bolsista seja mais elevada do que o antecipado, é atribuído à Porsche um valor 8,5 vezes inferior ao da Tesla, que na 6ª feira valia 699 mil milhões de dólares, aproximadamente 717 mil milhões de euros. Mas há igualmente boas notícias neste lançamento da Porsche em bolsa.

O Grupo Volkswagen decidiu alienar a Porsche em parte porque esta estratégia interessa às famílias Porsche e Piech, que dominam a administração do consórcio alemão e queriam recuperar o controlo da marca que usa o seu nome de família, mas também porque a “saída” deste construtor de SUV e modelos desportivos permitiria um encaixe de 9,6 mil milhões, que o grupo irá aproveitar para reforçar o investimento na mobilidade eléctrica. A Porsche foi lançada na bolsa de Frankfurt a 29 de Setembro, com uma capitalização bolsista de 75 mil milhões de euros, por as acções terem sido transaccionadas a 82,50€, valor que depois cairia para 79,40€ no princípio desta semana, antes de voltar a subir para 91,04€ na 6ª feira, o que colocou o valor da Porsche em 84 mil milhões de euros.

Esta subida do valor dos títulos da marca deveu-se à acção de uma série de bancos de investimentos, como parte do “greenshoe option”, mecanismo que se destina a proteger as empresas recém-cotadas. Este esforço de estabilização irá prolongar-se durante quatro semanas, para depois a Porsche ficar entregue a si própria.

Se a diferença para a Tesla em termos de valor é avassaladora, a Porsche consegue importantes vitórias no mercado europeu. Os actuais 84 mil milhões de euros colocam a marca acima do próprio Grupo Volkswagen, avaliado em 78 mil milhões de euros. A Mercedes, com um valor de 57 mil milhões de euros, também fica para trás, o mesmo acontecendo ao Grupo BMW (48 mil milhões de euros), à Stellantis (40 mil milhões de euros) e à Ferrari (37 mil milhões de euros). A Porsche é, assim, a marca europeia mais valiosa.