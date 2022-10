Com apenas 29 minutos disputados nos últimos três jogos do Atl. Madrid, João Félix foi o protagonista da última semana do clube espanhol. O jogador português foi assobiado pelos adeptos quando entrou na segunda parte da partida contra o Girona, no fim de semana, e a clara crise de rendimento que está a atravessar foi assunto em declarações tanto de Diego Simeone como do próprio presidente dos colchoneros.

Logo depois da vitória em casa frente ao Girona, na zona de entrevistas rápidas, o treinador argentino comentou o aparente desagrado de João Félix com o facto de ter sido lançado apenas no último quarto de hora do jogo. “O Correa aproveitou a oportunidade e bisou. Isto é o futebol, pertencer a uma equipa. Se estás chateado, quando tens a oportunidade tens de mostrar por que é que exiges jogar”, disse Simeone, que acabou por apresentar uma postura mais salomónica na conferência de imprensa de antevisão ao encontro desta quarta-feira como Club Brugge.

