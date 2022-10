De acordo com os dados da Jato Dynamics, na primeira metade do ano, o Ford Kuga foi o híbrido plug-in (PHEV) mais vendido nos mercados europeus, entregando para cima de 23.000 unidades, o que o deixa confortavelmente afastado do segundo classificado nesse ranking. A Ford adianta mesmo que o Kuga “supera em mais de 28% as vendas” do segundo PHEV mais procurado pelos europeus.

Para manter o estatuto do híbrido plug-in mais vendido no Velho Continente, conquistado o ano passado, a marca da oval azul decidiu introduzir algumas novidades no Kuga, tendo acabado de anunciar que vai passar a disponibilizar uma versão com mais detalhes a negro. Trata-se do Kuga ST-Line X Black Package, que se distingue por exibir a preto uma série de elementos, do tejadilho à grelha dianteira, passando pelo spoiler traseiro e sem esquecer as capas dos espelhos retrovisores. O pacote “enegrece” ainda as jantes de 20 polegadas propostas de série, bem como o lettering dos emblemas.

Outra das novidades prende-se com o conforto oferecido a bordo, com a Ford a introduzir novos bancos opcionais para toda a gama com certificação AGR, garantia de uma melhor ergonomia. Com ajustes de 18 vias, este extra assegura que são os assentos a adaptarem-se da melhor forma aos ocupantes do Kuga e não o contrário.

De recordar que o Ford Kuga Plug-In Hybrid combina um motor de quatro cilindros em linha a gasolina, com 112 kW/152 cv e 200 Nm, e um motor eléctrico de 97 kW/131 cv, alimentado por uma bateria de 14,4 kWh, para debitar uma potência conjunta de 165 kW/224 cv. Este SUV certificou um consumo eléctrico entre os 14,4 e os 15,9 kWh/100 km e um consumo de combustível de 0,9-1,3l/100 km, de acordo com o protocolo de medição europeu WLTP, anunciando uma autonomia em modo exclusivamente eléctrico de 67 km. Por cá, é comercializado por valores a partir de 47.874€.