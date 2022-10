A Adidas vai dispensar até 300 pessoas do centro de serviços que mantém na Maia. A marca alemã de vestuário desportivo confirmou ao Observador que haverá “mudanças na estrutura organizacional” no Global Business Services que mantém na zona do Grande Porto, concretamente no TECMAIA, que vão levar ao corte de, pelo menos, três centenas de postos de trabalho.

Após uma denúncia anónima que chegou às redações neste domingo, que mencionava o despedimento de 500 trabalhadores, fonte oficial da Adidas confirma os cortes, justificados com o “desenvolvimento futuro das funções de serviços partilhados da Adidas”.

A empresa revela que “no futuro, certas tarefas serão desempenhadas noutras localizações fora de Portugal, e, numa segunda fase, novas responsabilidades serão criadas no Porto”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O objetivo, refere a empresa, é “agrupar competências de forma mais uniforme em várias localizações”. A empresa afirma que “o Porto vai continuar a desempenhar um papel importante” para a Adidas.

A dispensa de colaboradores deverá ser concretizada até ao verão do próximo ano. Os trabalhadores afetados já foram informados pela Adidas sobre o corte dos respetivos postos de trabalho, o que terá acontecido na semana passada.

A Adidas diz que “lamenta o impacto que a decisão poderá ter nos trabalhadores” e afirma estar a “tentar encontrar soluções justas para todos os trabalhadores afetados em conversas pessoais”. Destaca ainda que “uma possível transferência para outra posição no Porto terá prioridade”.

O Observador tentou contactar os responsáveis pela empresa em Portugal, mas os esclarecimentos foram remetidos para a casa mãe, na Alemanha. Também contactada, fonte oficial do TECMAIA, onde está instalada a empresa, também remeteu esclarecimentos para a Adidas.

(Em atualização)