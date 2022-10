A Loja do Cidadão das Laranjeiras, em Lisboa, vai sofrer obras a partir deste dia e até fevereiro do próximo ano, mantendo-se em pleno funcionamento, mas com alguns serviços provisoriamente deslocados, anunciou a tutela.

Em comunicado, a Agência para a Modernização Administrativa adianta que a partir deste dia e até fevereiro de 2023 aquele espaço vai ser alvo de melhoramentos ao nível da climatização, qualidade do ar interior e iluminação.

O objetivo é, segundo a nota, melhorar a eficiência energética, garantindo um espaço “confortável, moderno e eficiente“.

Durante o período da intervenção, a Loja de Cidadão, que realizou ao longo de quase 24 anos mais de 33 milhões de atendimentos, irá permanecer em pleno funcionamento, mas algumas entidades serão provisoriamente deslocadas e os serviços relacionados com o Cartão de Cidadão e Passaporte terão o número de postos reduzido.

“Neste caso, será reforçado o atendimento nas Lojas de Cidadão do Saldanha, Marvila e no Campus da Justiça”, é referido na nota.