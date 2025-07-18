A Câmara Municipal de Loures emitiu esta sexta-feira um novo comunicado onde esclarece que, dos 36 agregados familiares do Talude Militar que recorreram aos seus serviços sociais até quarta-feira, só 14 aceitaram ajuda e estão a recebê-la.

Em comunicado, a câmara disse que, até quarta-feira “dos 36 agregados familiares atendidos pelos serviços de ação social, 14 estão a receber apoio da Câmara Municipal de Loures, 14 indicaram ter encontrado alternativa habitacional junto de familiares ou amigos, um recusou o apoio disponibilizado e 7 não manifestaram interesse nas soluções apresentadas”.

Desses 36 agregados familiares constavam 69 adultos e 46 menores. Algumas das famílias tiveram outras alternativas ou não aceitaram as soluções propostas.

No total, as famílias que estão a receber apoios da autarquia têm a seu cargo 31 menores.

A câmara também sublinha na nota que, das 55 famílias que ocupavam as construções precárias, entretanto, demolidas, “19 não procuraram apoio social”.

Três das famílias apoiadas pela autarquia, com cinco menores a cargo, continuam com apoio de pernoita, enquanto que outras 10, com 21 menores a cargo, encontram-se a receber apoio alimentar, especifica a nota.

Já cinco das famílias “conseguiram autonomizar-se com recurso ao mercado de arrendamento, tendo beneficiado de apoio municipal para o pagamento da caução e do primeiro mês de renda”, sublinha.

Para além das soluções habitacionais e alimentares, foram identificadas pessoas em situação de desemprego, que estão agora a ser acompanhadas pelo gabinete de apoio à empregabilidade, e outras pelo gabinete de apoio ao migrante da autarquia, “no sentido de promover a sua integração laboral e regularização documental”, refere o comunicado.

Entretanto no terreno, mantêm-se técnicos da ação social, do apoio à empregabilidade e do apoio ao migrante, em unidades móveis e nas instalações da associação local — Associação para a Mudança e Representação Transcultural (AMRT), adianta.

A Câmara Municipal de Loures destaca também na nota que, em articulação com a AMRT, promoveu, esta sexta-feira, uma ação de limpeza no Talude Militar, “com o objetivo de remover os resíduos acumulados e melhorar as condições de segurança do espaço”, que continuará no sábado.

Por último, reafirma que “todas as pessoas visadas [pelas demolições] foram previamente informadas e acompanhadas, tendo o apoio social estado sempre disponível antes, durante e depois da operação”.