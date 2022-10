No verão de 2018, quando William Carvalho deixou o Sporting e assinou pelo Betis após um acordo entre clubes para não sair de Alvalade a custo zero no seguimento da onda de rescisões unilaterais na formação leonina, Betis e Sevilha tinham terminado uma temporada em que discutiram até ao final pelos lugares de qualificação para a Liga Europa com os primeiros a ficarem em sexto e os rivais em sétimo. Na época que se seguiu, foi o Sevilha a levar a melhor. Em 2019/20, ainda mais – e os sevilhanos não só chegaram à Liga dos Campeões como ganharam outra Liga Europa enquanto o Betis tentava fugir aos últimos lugares.

A partir daí, e de forma gradual, a realidade foi mudando. É certo que, com Julen Lopetegui no comando da equipa, o Sevilha ainda voltou à Champions antes de uma época em 2022/23 de tal forma falhada que o técnico já foi mesmo dispensado. Ao invés, Manuel Pellegrini foi montando um projeto que colocou o Betis de forma regular nas provas europeias e a jogar bom futebol. Os resultados, esses, são transversais.

