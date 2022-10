Mais de mil ursos de peluche deixados do lado de fora das residências oficiais em Londres e Windsor, em homenagem à Rainha Isabel II, serão doados a uma instituição de caridade, revelou um comunicado da família real britânica citado pela CNN.

Os peluches da personagem infantil Paddigton Bear foram limpos e serão entregues na instituição infantil Barnardo’s, que oferece serviços a crianças e jovens vulneráveis. De acordo com o seu site, a Rainha Isabel II foi a representante desta iniciativa de caridade de 1983 a 2016. Posteriormente, o seu legado foi assumido pela atual Rainha Consorte, Camilla.

Na conta oficial de Instagram da família real britânica foi publicada uma fotografia de Camilla junto de dezenas de ursos Paddington, que representa mais um tributo à falecida monarca. “Os ursos estão a ser cuidados no Palácio de Buckingham, na Clarence House e na creche Royal Parks Charity localizada em Hyde Park”, antes de serem enviados para os novos “lares amorosos”, pode ler-se na publicação.

A Rainha Isabel II começou a ser relacionada à personagem infantil depois de que o urso Paddington apareceu no chá da tarde da monarca, numa curta-metragem de comédia transmitida durante as celebrações do Jubileu de Platina.

Esta surpresa fez com que várias pessoas deixassem este urso de peluche junto das flores e outros tributos à porta das residências reais, após a morte da Rainha no dia 8 de setembro.

A chefe da instituição Barnado’s expressou à BBC News a sua gratidão à Rainha Isabel II por toda a ajuda na expansão da campanha de sensibilização sobre as necessidades das crianças e jovens vulneráveis no Reino Unido. “Estamos honrados em poder dar casas ao ursinhos que as pessoas deixaram, e prometemos levar alegria às crianças que cuidamos”, acrescentou Lynn Perry.

O comunicado da família real citado pela CNN, explicou que a creche Royal Parks Charity contou com a ajuda de um grupo de 200 voluntários para limpar os jardins de homenagem no final do funeral de estado.