O terceiro dia de celebrações foi muito preenchido e envolveu vários membros da família real, contudo é um vídeo com cerca de dois minutos e meio que está no topo desta jornada, porque tem duas figuras muito queridas dos britânicos: a rainha e o urso Paddington. Mas já lá vamos. Durante o dia as festividades levaram os familiares de Isabel II a diferentes zonas do país em sua representação. Ao início da noite todos os caminhos conduziam ao Palácio de Buckingham para um concerto recheado de estrelas da música e outras surpresas.

Batiam as 20h00, como manda a pontualidade britânica, quando começou a BBC’s Platinum Party At The Palace (Festa de Platina da BBC no Palácio) com palco montado na praça em frente a Buckingham e o espaço à volta cheio de milhares de pessoas. Mas o espetáculo começou com um vídeo no qual Sua Majestade estava sentada à mesa com Paddington. A rainha oferece-lhe chá e o urso, trapalhão, bebe diretamente do bule, desequilibra-se e pisa um bolo recheado em cima da mesa. Depois tenta remediar a situação oferecendo a Isabel II um sandes de “marmalade” que tira do chapéu, mas ela surpreende-o mostrando que também tem uma dentro da sua carteira. O público foi surpreendido e delirou.

O concerto espetáculo

Apesar da ausência da convidada de honra, a rainha, a família real marcou presença em peso neste concerto. A Sky News anunciava pouco antes do seu início que seriam mais de 30 a assistir ao evento. E, de facto, lá estavam na bancada real, os duques de Cambridge e os seus dois filhos mais velhos, George e Charlotte, o príncipe Carlos e Camilla. Também lá estão os condes de Wessex, o príncipe Eduardo e Sophie. As princesas de York, Beatrice e Eugenie, com os seus respetivos maridos. A filha da princesa Ana, Zara Tindall e o marido Mike.

Além de Isabel II, também os duques de Sussex estiveram ausentes do concerto. Harry e Meghan celebraram este sábado o primeiro aniversário da filha Lilibet Diana, a mais pequena dos dois filhos do casal.

Queen + Adam Lambert abriram o concerto e entraram em palco acompanhados por bateristas da Marinha Real. A banda começou com o famosos tema “Will Rock You” e seguiu-se “Don’t Stop Me Now”. Esta BBC’s Platinum Party At The Palace contou com um repertório rico e variado, no qual constavam nomes como Elton John, Rod Stewart, Andrea Bocelli, Hans Zimmer, George Ezra, Craig David ou Duran Duran.

Houve uma parte do espetáculo dedicada a musicais e Andrew Lloyd Webber e Lin- Manuel Miranda sentaram-se ao piano para apresentar as atuações dos elencos de “Hamilton”, “O Fantasma da Ópera” ou “O Rei Leão”. Diana Ross encerrou o concerto, mas pelo meio, o cair da noite proporcionou um espetáculo de luzes com projeções na fachada do palácio e drones no ar que criaram símbolos tão britânicos como um bule de chá, guardas reais ou o perfil da própria rainha.

Segundo a BBC, esperavam-se 22 mil pessoas a assistir ao vivo na zona mais próxima do palco, mas toda a Mall e as áreas à volta estavas cheias de pessoas, apesar dos alertas de mau tempo.

Julie Andrews, Daniel Craig, Sir Paul McCartney, a antiga primeira dama dos Estados Unidos Michele Obama deixaram mensagens à rainha. E outras figuras fora do universo da música deixaram o seu tributo, como Sir David Attenborough, a tenista Emma Raducanu, David Beckham ou o ator Stephen Fry. Também houve dança e até um pequeno desfile.

A festa também contou com discursos dos herdeiros. O príncipe Carlos subiu ao palco acompanhado pela mulher, Camilla, para discursar e dirigiu-se à rainha dizendo: “A escala da celebração desta noite e a onda de calor e afeto ao longo de todo este fim de semana do Jubileu é a nossa forma de dizer obrigado. Obrigado da vossa família, do país, da Commonwealth, aliás, de todo o mundo.” O filho mais velho da monarca disse que ela lamentava muito não poder estar presente e convidou todos os presentes a aplaudirem para que Isabel II pudesse ouvir o aplauso no Castelo de Windsor, o público correspondeu ao pedido. O príncipe William também discursou para falar de esperança e união e da importância de cuidar o planeta para as gerações futuras.

Pelo Reino Unido à boleia do jubileu

Como já se previa, vários membros da família real representaram a rainha em diferentes eventos de celebração do seu jubileu. A princesa Ana foi assistir à corrida de cavalos Epson Derby, um dos grandes eventos deste Jubileu de Platina. A princesa real chegou ao evento acompanhada pelo marido, o vice almirante Sir Tim Laurence, e os dois filhos, Zara Tindall e Peter Phillips. Estiveram cerca de 35 mil pessoas a assistir, mas também vários milhares de fora do recinto, segundo conta a revista Hello. A rainha ficou a acompanhar o evento pela televisão no Castelo de Windsor, depois de o Palácio de Buckingham ter informado esta sexta-feira à tarde que não estaria presente.

No entanto, o hipódromo foi invadido por ativistas dos direitos dos animais. Segundo noticiou a SkyNews, o grupo climático pró-vegano Animal Rebellion afirmou que seis mulheres entraram no recinto com faixas onde se podia ler “animal justice” (justiça animal). As manifestantes foram vistas a cair ao chão enquanto agentes da autoridade as tentavam retirar do local. O protesto visava ser “uma declaração definitiva, uma ação, contra a crueldade e os danos que as corridas de cavalos representam”. O momento aconteceu quando a princesa Anna estava com a família a assistir ao evento.

Segundo o mesmo meio britânico, membros deste grupo já tinham invadido a avenida The Mall, em frente ao Palácio de Buckingham, antes da parada militar Trooping the Colour, na passada quinta-feira de manhã.

Os Cambridge levaram a festa do Jubileu ao País de Gales. William e Kate chegaram na tarde deste sábado a Cardiff e estiveram acompanhados pelos dois filhos mais velhos, os príncipes George (de oito anos) e Charlotte (de sete). Os Cambridge estiveram na capital do País de Gales para visitarem os bastidores de um concerto que teve lugar no Castelo de Cardiff também na noite deste sábado, a propósito das celebrações do Jubileu de Platina da rainha, para se encontrarem com artistas e equipa técnica. A duquesa escolheu usar um casaco longo num tom de vermelho alaranjado no que poderá ser uma homenagem à bandeira do País de Gales, que tem um dragão vermelho sobre dois retângulos em branco e verde.

Sophie e o príncipe Eduardo celebraram o Jubileu em Belfast. O earl e a condessa de Wessex começaram a visita à Irlanda do Norte pela capital, onde se juntaram aos locais numa celebração sob o tema da década de 1950 e visitaram um “dinner” típico daquela época — coube ao filho mais novo da rainha tirar uma cerveja Guinness para um cliente — e o casal ainda participou num desafio de culinária com o chef Jean-Christophe Novelli, conta o Telegraph.

As celebrações do Jubileu decorrem por todo o país até este domingo, mesmo sem membros da realeza. Por exemplo, no Castelo de Balmoral, na Escócia, estiveram reunidos este sábado cerca de 70 corgis, como parte das comemorações deste Jubileu. Esta é a raça de cães favorita da soberana e estima-se que Isabel II terá tido 30 corgis ao longo da sua vida. A “Corgi Society of Scotland” e o “UK Corgi Club” conseguiram juntar dezenas de animais e seus donos no relvado da propriedade real, conta o Telegraph.

As festividades do Jubileu começaram na quinta-feira com a parada Trooping the Colour e a tão esperada ida da rainha à varanda do palácio de Buckingham. Continuaram esta sexta-feira — com um serviço religioso de Ação de Graças na Catedral de São Paulo, que contou com a presença dos duques de Sussex — e sábado. Este domingo é o último dia.