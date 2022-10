Os condutores normais usam cada vez mais veículos com preocupações ambientais, que visam gastar e poluir menos, sendo simultaneamente mais amigos da carteira e do planeta. Mas este movimento é geral e alargou-se até aos militares, que têm por função atemorizar e eliminar o inimigo. O mais recente exemplo chega-nos da General Dynamics (GD), reputado fabricante de equipamento militar norte-americano.

A mais recente criação da GD é o AbramsX, o primeiro tanque de guerra híbrido, que foi apresentado oficialmente no AUSA 2022, a exposição anual do exército norte-americano, que abriu portas no Washington Convention Center, nos EUA, a 10 de Outubro. Além de outros motivos de interesse, este novo tanque é capaz da mesma autonomia táctica do tradicional e muito respeitado Abrams M1A2, com motor diesel, mas a consumir apenas 50% do combustível.

Além de menos voraz em combustível, o AbramsX é capaz de percorrer alguma distância em modo exclusivamente eléctrico, ou seja, no mais completo silêncio. Este incremento da eficácia foi conseguido à custa de uma nova mecânica, mais sofisticada e eficiente, mas também graças a uma redução do peso. Para esta contribuíram novos materiais e soluções, além de uma tripulação mais reduzida, com recurso a mais automatismos, mas sem nunca comprometer a capacidade de aniquilar os inimigos. Veja aqui como funciona um tanque convencional, como o Abrams M1A2:

Juntamente com o AbramsX, a GD revelou o StrykerX, um veículo ainda experimental para o transporte de soldados, explorando as opções eléctricas. Este veículo militar desloca-se de forma eléctrica, mas tem um gerador a bordo a gasóleo para estender a autonomia. Este é o AbramsX:

A solução do StrykerX é igualmente utilizada num outro veículo da GD, o Stryker Leonidas, outro protótipo cuja especialidade é a guerra electrónica. O terceiro elemento da família elécrica é o TRX Breacher, um robot de combate com 10 toneladas, destinado a realizar as missões mais perigosas e a evitar a perda de vidas. Tudo isto matando mais, mas consumindo e poluindo menos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR