A Ford comprometeu-se a ser uma marca 100% eléctrica na Europa até 2030, cinco anos antes do limite estipulado por Bruxelas, pelo que está a redesenhar a sua oferta, na disposição de sacrificar os modelos para os quais não vê viabilidade, atendendo à sua estratégia de electrificação, por um lado, e às perspectivas comerciais, por outro. Já se sabia que o Focus não vai ter direito a uma nova geração, o que significa que sai de cena em 2025, e agora surge a indicação de que também o Fiesta terá igual destino.

A notícia é avançada pela Auto Express, com a publicação britânica a socorrer-se de fontes ligadas à empresa, segundo as quais já terão sido iniciados contactos com fornecedores para informá-los de que a produção do Fiesta, que sai da fábrica da marca em Colónia, na Alemanha, será encerrada em meados do próximo ano. Significa isto que, no limite, o popular modelo tem pouco mais de oito meses pela frente.

O Fiesta que se encontra à venda nos concessionários é o representante da sétima geração deste utilitário, que tem uma longa história e o mérito de ser um dos modelos mais vendidos da Ford, para o que em muito contribuiu o facto de ter sido proposto em diferentes carroçarias (berlina, hatchback com duas ou quatro portas), o que alargou o potencial interesse no modelo. A última geração foi apresentada em 2016 e, cinco anos depois, beneficiou de uma ligeira actualização. Mas, ao que parece, de 2023 não passará, pondo termo a uma carreira que se iniciou em 1976 e se saldou em vendas acima dos 16 milhões de unidades.

Com os condutores a preferirem os SUV, a Ford ainda arranjou forma de propor o Fiesta Active, que procura vender como sendo “o primeiro modelo crossover” da gama. Isto porque tenta combinar um estilo inspirado nos SUV com a dinâmica de condução típica do Fiesta, modelo mais leve e mais ágil que um SUV deste segmento. Contudo, também propõe o Puma, crossover que parte precisamente da plataforma do Fiesta e se posiciona na oferta da marca abaixo do Kuga. Em Portugal, o Puma arranca nos 22.560€, enquanto o Fiesta é comercializado por valores a partir de 18.000€.

A marca da oval azul ainda não confirmou o fim da produção do Fiesta, mas também não desmentiu. Assume que está a acelerar o esforço para se converter numa marca 100% eléctrica e que disso faz parte a revisão do portfólio de modelos, atirando lá mais para a frente (“nos próximos meses”) a divulgação de mais informações a este respeito. De recordar que a Ford tem um acordo com a Volkswagen, vínculo que lhe vai permitir recorrer à plataforma MEB para alargar a sua oferta de eléctricos a bateria. Esses novos veículos deverão ser fabricados na linha de produção de Colónia, de onde o Fiesta parece que vai sair de vez.