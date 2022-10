Ken Block é um misto de enternainer e ás do volante, uma vez que se por um lado demonstra um controlo total sobre um veículo, por muito potente que seja, por outro revela um dom especial para animar multidões, seja as que acompanham ao vivo as suas peripécias, como as que devoram os vídeos que produz sobre as suas Gymkhanas. Desta vez, a Gymkhana evoluiu para Electrikhana, por se realizar pela primeira vez com um modelo eléctrico, o Audi S1 Hoonitron e teve como palco Las Vegas, que parou para que as habilidades de Block fossem realizadas nas artérias principais.

O Audi S1 e-tron Quattro Hoonitron, assim se denomina a nova máquina de Ken Block, foi concebido pela marca dos quatro anéis, em colaboração com a equipa do piloto norte-americano, pois só eles sabem como produzir um carro que realize as acrobáticas manobras em espaços apertados que tornam tudo mais espectacular. Monta dois motores eléctricos, um por eixo, similares aos utilizados pelos Fórmula E da Generation 2, que nos leves fórmulas forneciam um total de 340 cv cada (250 kW), mas que aqui deverão fornecer um pouco mais, ainda que os engenheiros da Audi não tenham revelado quanto. Contudo, os alemães fizeram questão de mencionar que cada motor fornecia 3000 Nm às rodas, para um total de 6000 Nm (já depois dos redutores, ou seja, a transmissão), o que explica a fumarada que saía das rodas e a impressionante capacidade de aceleração do modelo.

Avaliado em 12 milhões de dólares, o Audi S1 Hoonitron tardou apenas seis meses a ser construído, longe pois dos dois anos de que a equipa de Block necessitou para construir o Ford Mustang Hoonicorn com 1400 cv, que pode ver acima a subir Pikes Peak. De acordo com o piloto, a grande diferença entre as Gymkhanas realizadas com modelos com motor de combustão e esta última, com um veículo eléctrico, reside no facto do torque constante e instantâneo (e mais elevado) dos motores eléctricos levar à destruição de 100 pneus por vídeo, em vez de apenas 40 pneus, quando eram utilizadas unidades a gasolina.

Como parar uma cidade como Las Vegas é difícil – apenas durante a noite e provavelmente tarde… – e um veículo eléctrico perde tempo a recarregar a bateria, o Audi S1 Hoonitron contava com quatro packs de baterias, para serem mudadas à medida que necessitavam de ser recarregadas, evitando assim que a equipa parasse.

O resultado final é uma sucessão de imagens espectaculares, em que à exuberância das manobras de Block se juntam as luzes da “cidade do pecado”, a mais iluminada do planeta. Veja o vídeo que publicamos acima e divirta-se. E se quiser saber mais sobre o nascimento do S1 Hoonitron, então não perca o vídeo abaixo, tendo presente que os 10 episódios das Gymkhanas já publicados renderam um total de 1000 milhões de visualizações, segundo Ken Block, popularidade que justifica a associação da Audi, que deslocou a Las Vegas os seus modelos históricos mais emblemáticos.