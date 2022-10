A Opel revelou o novo elemento da família Grandland, a versão GSe que recorre ao mesmo conjunto motopropulsor com 300 cv que já equipa a mais possante das versões híbridas plug-in do SUV da Opel, pese embora o único Grandland PHEV que se encontra de momento em comercialização em Portugal seja o de tracção dianteira com 225 cv/133 kW, que é proposto por 47.220€.

Combinando o 1.6 a gasolina, sobrealimentado, com um motor eléctrico por eixo (110 cv/81,2 kW à frente e 113 cv/83 kW atrás), a versão GSe do renovado C-SUV germânico passa às quatro rodas um total 300 cv, tendo ainda a capacidade de percorrer alguns quilómetros em modo exclusivamente eléctrico – condição em que a velocidade máxima está limitada a 135 km/h. A Opel não faz qualquer menção à autonomia em modo zero emissões, mas não será de esperar grandes desvios face ao PHEV de tracção à frente. Ou seja, é praticamente certo que ficará acima de 55 km até que o acumulador de 13,2 kWh fique descarregado.

Para honrar a sigla que enverga, esta versão procura destacar-se pelo feeling mais desportivo na condução. Os 0-100 km/h continuam a ser superados ao fim de 6,1 segundos e a velocidade máxima limitada a 235 km/h, tal como acontece com o Grandland PHEV 4×4 que está disponível noutros mercados, mas o Grandland GSe quer diferenciar-se pelo desempenho. Razão pela qual, à semelhança das já conhecidas versões GSe do Astra, aposta num cocktail apimentado pela calibração específica da direcção e suspensão, bem como molas mais firmes e amortecedores exclusivos, com a chamada tecnologia KONI FSD (Frequency Selective Damping), a qual permite fazer variar o amortecimento consoante se privilegie o conforto ou a eficácia do comportamento.

A isto há que somar um interior onde o que muda basicamente são os bancos da frente, mais desportivos e ergonómicos, como atesta a certificação AGR, enquanto por fora o destaque vai para as jantes de liga leve de 19 polegadas, a relembrar o concept Manta GSe, revestidas por uns Michelin e-Primacy 225/ 50 R19. O difusor também é diferente e específico desta versão, sendo que o capot frontal exibido nestas primeiras imagens, confere efectivamente um look mais radical ao Grandland GSe, mas será proposto como um opcional. Preços ainda não há, embora seja altamente provável que apontem aos 55.000€. Resta aguardar pelos valores oficiais, que devem ser conhecidos mais perto da chegada ao mercado desta nova versão, esperada em Portugal em Março ou Abril do próximo ano.