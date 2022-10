Na época passada, o percurso nas competições europeias salvou a época da Roma. A equipa de José Mourinho não foi além do 6.º lugar na Serie A, falhando o apuramento para a Liga dos Campeões, mas conquistou a Liga Conferência, o primeiro título desde 2008 e o primeiro título europeu desde os anos 60. Esta época, a lógica inverteu-se. A Roma leva sete vitórias em 11 jornadas da Serie A e, na Liga Europa, chegava a esta quinta-feira a correr o risco de não passar à fase seguinte.

À entrada para a quinta e penúltima jornada da fase de grupos, a Roma estava no terceiro lugar do Grupo C com menos seis pontos do que o já apurado Betis e menos três do que o Ludogorets. Em Helsínquia, contra os finlandeses do HJK, a equipa de José Mourinho estava obrigada a vencer para ainda poder lutar pelo playoff de acesso aos 16 avos de final da Liga Europa até à derradeira partida — caso contrário, caía novamente para a Liga Conferência que conquistou na época passada.

