A história já era cruel o suficiente: o Atl. Madrid falhou um penálti, em casa e ao nono minuto de descontos, cedendo um empate ao Bayer Leverkusen e perdendo qualquer possibilidade de seguir para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Horas depois — horas em que o FC Porto acabou por beneficiar diretamente desse resultado para garantir o apuramento –, surge agora a ideia de que os destino dos espanhóis poderia ter sido diferente. Ou de que, pelo menos, o marcador da grande penalidade poderia ter sido outro.

Com a grande confusão gerada na grande área do Bayer Leverkusen, até pela hora tardia do penálti, poucos se aperceberam de que João Félix tentou dizer a Carrasco que queria assumir a conversão da grande penalidade. O internacional português voltou a entrar nos instantes finais da partida, tendo sido lançando aos 87′ para pouco ou nada tocar na bola, mas quis tornar-se herói e chegou a aproximar-se da bola enquanto batia com a mão no peito, reivindicando essa possibilidade de marcar o castigo máximo.

Carrasco não hesitou, Hrádecký defendeu, Saúl atirou à trave na recarga e o derradeiro remate de Reinildo acertou no próprio Carrasco. João Félix, esse, teve uma reação curiosa — no mínimo. O jogador português foi assistir à grande penalidade junto à linha de fundo, atrás do árbitro assistentes e de cócoras, limitando-se a colocar as mãos na cara quando percebeu que a eliminação da Liga dos Campeões já não seria evitada. Depois do apito final, em declarações ao programa espanhol “El Larguero”, até Paulo Futre assumiu que estava à espera de que Félix cobrasse o penálti.

“Pensei que João Félix ia pegar na bola e marcar o penálti. Não sei o que se vai passar em janeiro mas disse-lhe que tem de dar tudo e trabalhar mais do que nunca. De certeza que vai ter uma oportunidade. Hoje estamos todos chateados. Vi alguns comentários mas o Simeone é um mito e nos mitos não se toca. Vai estar no Atl. Madrid até quando quiser”, atirou o antigo internacional português, que não deixou de esboçar alguma preocupação quando à situação de Félix no clube espanhol.

João Félix le pidió a Carrasco tirar el penalti (@vamos) pic.twitter.com/vPdJxwOmFX — Matteo Moretto (@MatteMoretto) October 27, 2022

“Estou preocupado com a relação entre eles, entre Simeone e Félix. Acho que há mais coisas ali. Ao início pensei que fosse um castigo, que era uma relação de pai e filho. Mas agora estou preocupado. Pensava que Félix podia ter digo algo, que não treinava… Mas agora parece-me que não”, acrescentou Futre.