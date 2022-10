Frida Khalo

Praça das Amoreiras, 10 – Reservatório da Mãe d’Água (Lisboa). Tel.: 91 065 8479. Terça-feira a domingo, das 17h às 20h30. Bilhetes: 10€

Para conhecer a vida de um ícone: do acidente que lhe mudou a vida às tragédias que sofreu, do guarda roupa colorido ao grafismo das suas telas, a vida da pintora mexicana Frida Kahlo é contada numa exposição biográfica, imersiva e interativa. “Temos vindo a fazer exposições sobre as obras, esta é a primeira vez que nos focamos na vida e na personalidade de um artista”, explica ao Observador Edoardo Canessa, gestor de projetos do ateliê O Cubo, produtor desta mostra em parceria com a galeria Ideal Barcelona e o estúdio criativo Layers of Reality. Através de um espetáculo multimédia 360º, conte com experiências de realidade virtual, animações holográficas e vídeo mapping em esculturas, numa combinação de ambientes físicos e digitais dignas ideal para toda a família.

Terminal 4700

Rua Andrade Corvo, 57 (Braga). Tel.: 93 275 7089. Terça-feira a domingo, das 12h30 às 15h; das 19h30 às 23h

Para carnívoros: no final de 2015, Ricardo Rodrigues, responsável por restaurantes como o Esquina do Avesso, Fava Tonka, Sushiaria ou La Dolorosa, inaugurou uma steakhouse dentro do Porto de Leixões, em Leça da Palmeira, e este mês abriu o mesmo conceito em Braga. Na carta continuam a reinar as bolas de carne e rosbife, o prego de novilho, os hambúrgueres de boi, as asinhas de frango frito, o tártaro ou as costelinhas de porco na brasa. Nos pratos mais compostos saltam à vista o costeletão maturado 45 dias, o tomahawak, o bife da vazia, o black angus, o bife alcatra, o naco de picanha ou o lombo de boi. Saiba que pode e dever fechar a refeição com um pudim de abobora com gelado de queijo de cabra, um cheesecake de requeijão e goiaba ou a bola de Berlim em formato XXL, com direito a chocolate e a leite condensado.

O Meu Primeiro FITEI

Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery (Matosinhos) e Coliseu do Porto. Dias 28 e 29 de outubro, 1 e 2 de novembro. Bilhetes: 5€

Para levar os mais novos ao teatro: a 3.ª edição do Festival Internacional de Teatro e Expressão Ibérica especialmente dedicado ao público infanto-juvenil, escolas e famílias regressa com seis propostas diferentes distribuídas por duas salas emblemáticas do Porto e Matosinhos. “Carmim”, da companhia de Vila do Conde Coração nas Mãos, encenada por Joana Carmo Martins é a peça circense que arranca a programação e retrata as histórias, as brincadeiras, as canções e as danças que constituem e moldam a personalidade. Já a grande novidade prende-se com a Praça de Inverno que irá tomar conta da sala principal do Coliseu do Porto, recriando pela primeira vez um cenário de feira de rua onde espetáculos, ilustradores, livros, brinquedos antigos, oficinas e outras atividades para os mais pequenos vão coexistir no mesmo espaço.

Ça Ira (1) Fin de Louis

Teatro Nacional D. Maria II, Praça Dom Pedro IV, Lisboa. Entre 6ª feira, 28, e domingo, 30. 6ª e sábado às 19h, domingo às 16h. Bilhetes entre 9 e 16 euros

Para refletir sobre política e democracia no teatro: é uma das peças de teatro que gera maior expectativa nesta programação final do Teatro Nacional D. Maria II em 2022, antes da sala entrar em obras e passar a ter uma sede itinerante pelo país. Inspirado pela Revolução Francesa, mas descrito como “uma ficção política contemporânea” trabalhada a partir de reflexões sobre o processo revolucionário de 1789 — e que promete pôr espectadores a pensar sobre a relação entre homem e Estado, cidadãos e política, comunidade e individualidade —, este espectáculo do autor e encenador francês Joël Pommerat foi apresentado pela primeira vez em 2015, no seu país. Agora, depois de circular muito pelo mundo, chega finalmente a Lisboa, podendo ser visto entre sexta-feira e domingo. A peça, falada em francês, terá legendas em português.

Croissanteria Tradicional

Rua Amélia Rey Colaço, 5 (Benfica). Tel.: 21 584 8238. Segunda a domingo, das 7h30 às 19h. Preço: 2,50€

Para um momento de gula: a chegada do Halloween é sempre uma boa desculpa provar novos sabores e combinações no maravilhoso e encantando mundo reino dos doces. A Croissanteria Tradicional acaba de lançar um croissant com doce de abóbora, a famosa fruta da época, e pedaços de noz ou amêndoas torradas laminadas para aquele efeito crocante e estaladiço na boca. Saiba que estes novos recheios estão disponíveis por tempo limitado, podem ser escolhidos no croissant tradicional ou no croissant francês vegan e pedidos na loja ou através das aplicações Uber Eats, Bolt Food e Glovo. Diz quem sabe que são altamente recomendáveis acompanhados por sumos naturais, águas aromatizadas ou bebidas quentes como cappuccino ou latte macchiato.

Rui Veloso Trio

Rua Passos Manuel, 137 (Porto). Sexta-feira, às 20h. Bilhetes: entre os 20€ e os 50€

Para ouvir clássicos com pronúncia do Norte: Porto Sentido, Chico Fininho, Não Há Estrelas no Céu ou O Prometido é Devido são alguns temas que ficaram famosos pela voz de Rui Veloso. O músico, considerado o pai do rock português, regressa ao Porto, cidade inspiração de muitas das suas canções, para um concerto intimista e num formato único composto por um trio de guitarras. Em palco estará com Alexandre Manaia e Eduardo Espinho e o reportório será marcado por mais de 40 anos de uma carreira que atravessa várias gerações.

Brunch Halloween

Rua Castilho, 149 D (Lisboa). Tel.: 21 381 8700. Reservas: lisha.reception@ihg.com. Domingo, das 11h30 às 15h. Preço: 36€/pessoa

Para começar o dia de barriga cheia: à boleia da época mais assustadora do ano, o Akla Restaurant, inserido no hotel InterContinental, apresenta um brunch temático que promete agradar a miúdos e graúdos, tanto pelo sabor como pela apresentação fotogénica. Iogurte com granola, waffles e tartes com doce de abóbora e nozes tostadas, panquecas de maçã caramelizada e canela são algumas estrelas da carta, que nas bebidas tem como novidades os lattes de abóbora e de canela. Se preferir opções mais seguras e tradicionais, peça o chocolate quente e finte a chuva e as temperaturas mais baixas como manda a lei.

O Coração de um Pugilista

Teatro Aberto (Rua Armando Cortez, Praça de Espanha, Lisboa). Estreia sábado, 29 de outubro. Em cena até 30 de dezembro. Sessões às 19h (4ª e 5ª), 21h30 (6ª e sábado) e 16h (domingo). Bilhetes: 17 euros.

Para ver Miguel Guilherme na pele de um pugilista: este é um bom fim de semana para os lisboetas amantes de teatro. Além de “Ça Ira (1) Fin de Louis”, o fim de semana traz também a estreia de uma encenação de “O Coração de um Pugilista”, peça da década de 1990 do dramaturgo alemão Lutz Huebner (nascido em 1964), premiada no seu país. Nesta versão, assinada por Vera San Payo Lemos e João Lourenço, um jovem chamado “Jójó” (interpretado por Gonçalo Almeida) é condenado a cumprir serviço comunitário e incumbido de pintar o quarto de Leo (Miguel Guilherme), um velho pugilista considerado perigoso e mantido numa ala fechada. A peça desenrola-se a partir daí, “com base no imaginário de um combate de boxe”, trazendo várias questões a debate: “Quando importa atacar e esquivar? Como continuar a lutar depois de se ter ido ao tapete ou atirado a toalha ao chão?”. Ou, nas palavras de Miguel Guilherme, é uma peça “sobre a velhice, a amizade e a vontade de liberdade que existe dentro de homens e mulheres”. É também mais uma peça com o boxe em pano de fundo, depois da belíssima encenação de “Taco a Taco” de Kieran Hurley e Gary McNair, por Pedro Carraca, ter tido várias sessões de apresentação no primeiro semestre do ano no Teatro da Politécnica.

Masterclass no 18.68 Cocktail Bar

Largo Barão de Quintela, 12 (Lisboa). Sábado, entre as 15h e as 16h30. Preço: 75€/pessoa com três cocktails de assinatura

Para aprender com quem sabe: o bar que abriu portas no mais antigo quartel de bombeiros voluntários do país recebe este sábado Mr. Lyan, considerado o melhor bartender do mundo, para uma masterclass exclusiva que incluirá a degustação de bebidas originais de alguns dos seus bares. Neste regresso a Lisboa, o barman senegalês Ryan Chetiyawardana, com mais de 20 anos de experiência na matéria, irá protagonizar uma conversa sobre as principais tendências que marcam o universo dos cocktails e dar a provar bebidas focadas na portugalidade.

Semibreve

Braga (várias salas). Até 30 de outubro, domingo. Passe geral a 45 euros.

Para passar três dias em Braga, mergulhado na música eletrónica e experimental: a atuação de abertura aconteceu esta quinta-feira — uma colaboração da compositora francesa Félicia Atkinson com a flautista portuguesa Violeta Azevedo —, mas é para este fim de semana que está reservado o grosso da programação do festival Semibreve, ancorado sobretudo em toadas eletrónicas e exploratórias e na arte digital. Ao longo de três dias, será possível ouvir ao vivo, em Braga (no gnration, Theatro Circo, Salão Medieval da Reitoria da Universidade do Minho, Capela Imaculada do Seminário Menor, Museu Nogueira da Silva e Mosteiro de Tibães), atuações de François J. Bonnet & Stephen O’Malley, David Maranha, Jana Rush e Bleid (6ª feira), Maxwell Sterling + Stephen McLaughlin, Alva Noto e DJ Marfox (sábado) e Caterina Barbieri e Drumming GP + Burnt Friedman (domingo), entre outras. Estão ainda previstas na programação palestras e instalações artísticas.

XX Mostra de Produtos Gastronómicos de Vila Pouca de Aguiar

Mercado Municipal de Vila Pouca de Aguiar. Sábado e domingo, entre as 10h e as 19h. Entrada gratuita

Para dar as boas vindas ao outono: castanhas, cabrito ou cogumelos são alguns dos protagonistas desta mostra gastronómica que promete reunir em dois dias o melhor que esta época do ano tem para dar. Vários restaurantes da região aproveitam a ocasião para apresentam menus especiais, e há workshops orientados pelo chef transmontano Duarte Eira para miúdos e graúdos colocaram as mãos na massa. Aproveite o evento para espreitar o mercado e levar alguns produtos locais para casa e conte ainda com feiras de artesanato, momentos musicais e uma exposição sobre o concelho.

Manuela Azevedo com Orquestra de Jazz de Matosinhos

Teatro Municipal de Vila do Conde (Av. Dr. João Canavarro, Vila do Conde). Sábado, 29 de outubro, 21h30. Bilhetes: 10 euros

Para ouvir Manuela Azevedo com orquestra, num concerto especial: este sábado, Manuela Azevedo joga em casa. A cantora vilacondense, que se notabilizou como uma das grandes vocalistas portuguesas de pop-rock com a banda Clã, vai dar um concerto no Teatro Municipal de Vila do Conde em companhia pouco habitual: a Orquestra de Jazz de Matosinhos. No repertório do concerto constam “as canções preferidas” de Manuela Azevedo, assinadas por artistas e bandas como Tom Waits, The Beatles, Elvis Costello, Chico Buarque, Queens of the Stone Age, Sérgio Godinho e Serge Gainsbourg. As versões e interpretações vão contar com “arranjos originais para orquestra”.

Sora Beach Club

Praia da Rocha Baixinha (Vilamoura). Tel.: 93 444 0194. Domingo a quinta-feira, das 12h às 18h; sexta-feira e sábado, das 12h às 21h

Para ir ao Algarve fora da época balnear: longe da agitação típica do verão, o Sora Beach Club convida a uns dias de descanso junto ao mar e com uma mesa recheada de novidades. No novo menu, o chef Vítor Moreira propõe produtos sazonais em pratos inspirados na costa algarvia como a cataplana de frutos do mar, arroz malandro de marisco, massada de peixe, ostras ou ameijoas à bulhão pato. Há saladas vegetarianas, snacks e ainda opções carnívoras, como o frango com piripiri ou o bife da vazia, ideais para partilhar em família ou entre amigos.

Bernardo Moreira Sexteto — Entre Paredes

Teatro Municipal da Covilhã (Rua Ruy Faleiro 1, Covilhã). Sábado, 21h30. Bilhetes: 6 euros

Para ouvir bom jazz português na Covilhã: foi um dos melhores álbuns de jazz portugueses do último ano e mais uma prova do talento do contrabaixista Bernardo Moreira. Entre Paredes, espécie de revisão com olhos e ouvidos jazzísticos do património musical deixado pelo guitarrista Carlos Paredes, foi gravado por um sexteto liderado por Bernardo Moreira e editado como disco em 2021. Agora, Bernardo Moreira leva ao Teatro Municipal da Covilhã os músicos João Moreira (trompete), Tomás Marques (saxofone alto e soprano), Ricardo J. Dias (piano), Mário Delgado (guitarra) e Joel Silva (bateria), para o que será certamente um belíssimo concerto de jazz.

Flores outonais na Bloom

Rua D. Afonso Henriques, 92/94 (Braga), Rua do Padrão, 99 (Porto) e Rua António Cardoso, 301 (Porto). Encomendas: geral@bloomflores.com. Preços: dos 15€ aos 80€

Para renovar a decoração lá de casa: “Feels Like Home” é o nome da nova coleção de outono da Bloom, marca portuguesa especialista em flower design, com lojas próprias no Porto e em Braga. Dos novos vasos de cerâmica artesanais aos arranjos mais versáteis e personalizáveis, a coleção é marcada pelos tons taupe, bege, salmão alaranjado e verde seco, entre flores secas, naturais ou desidratadas. A marca conta ainda com um serviço de entregas para todo o país, com portes gratuitos em encomendas acima dos 50€.

Filho da Mãe

Praça Dr. Alberto Manuel Avelino, n.º 1, Torres Vedras. Sábado, 29 de outubro, 22h30. Bilhetes individuais a 10 euros, bilhetes de grupo (cinco pessoas) a 40 euros.

Para ouvir a guitarra de Filho da Mãe em Torres Vedras: Escrevíamos em março, a propósito de Terra Dormente, que “este Filho da Mãe tirou-nos o chão com uma guitarra e pôs-nos a levitar entre o sonho e o real”. Agora, é altura da cidade de Torres Vedras, na zona oeste, poder ouvir ao vivo aquele que será talvez um dos álbuns mais impressionantes do músico que, com uma guitarra, tem vindo a conseguir fazer música muito pouco óbvia. O concerto acontece na sala Bang Venue.

Pão de abóbora na Gleba

Padarias em Alcântara, Alvalade, Avenidas Novas, Campo de Ourique, Cascais, C.C. Alegro Alfragide, Oeiras Parque Shopping e Amoreiras Shopping Center

Para os amantes de pão e seus derivados: a Gleba, padaria artesanal, voltou a alargar o seu catálogo de pães e terá disponível apenas este sábado, mesmo a tempo das celebrações do Halloween, um pão de abóbora criado em parceria com o chef israelita Udi Barkan. A iguaria junta abóbora Hokkaido, mistura de especiarias, sementes de abóbora, lima, coco e azeite. Há outras novidades da estação que vieram para ficar como a focaccia de azeite virgem extra Esporão e alecrim, feita com uma fermentação lenta superior a 24 horas, ou o pão de água de chouriças saloias, confecionado a partir de cereais 100% nacionais moídos em mós de pedra.

Honest Greens Chiado

Rua Ivens, 42-46, R/C (Lisboa). Segunda a domingo, das 8h30 às 00h

Para comer bem e saudável: Era uma vez três viajantes, um norte-americano, um gaulês e um dinamarquês, que percorreram meio mundo, falaram com centenas de pequenos agricultores e escolheram os melhores produtos para criarem pratos saudáveis, coloridos e altamente fotogénicos. Foi assim que nasceu o Honest Greens, a cadeia de restaurantes adepta de ingredientes orgânicos e uma agricultura sustentável, que começou em Espanha e m 2020 chegou a Portugal, onde já conta moradas em Lisboa e no Porto, sendo que a mais recente fica no Chiado. São 234 lugares situados na antiga casa Jalco, uma loja histórica da capital dos anos 40, que agora recebe comida saudável com opções para todas as dietas, keto, plant-based e vegetariana, opções glúten free e sem açúcares refinados nem conservantes disponíveis a qualquer altura do dia.

Porto Coffee Week

Vários locais do Porto e Vila Nova de Gaia. Até segunda-feira. Bilhetes: dos 25€ aos 100€

Para tratar o café por tu: durante uma semana, o café de especialidade será o protagonista de palestras, workshops e concursos em escolas, faculdades, coffee shops e espaços de restauração espalhados pelo Porto e Vila Nova de Gaia. Lance Hedrick, Hugo Ferraz e Carmen Clemente são alguns dos nomes que vão marcar presença na primeira edição do evento que terá como temas a produção sustentável do café, o papel da mulher no mercado, o consumo em Portugal, técnicas para aprender a avaliar o sabor e melhorar a experiência sensorial comum. O programa tem 13 iniciativas e contará ainda com momentos informais para potenciar relações comercias e provar novas combinações.

