Com o teatro fechado em 2023 para obras profundas de requalificação e modernização, o Teatro Nacional D. Maria II, habitualmente ancorado na Praça Dom Pedro IV, em Lisboa, vai mudar a sua sede para todo o território nacional.

O projeto chama-se “Odisseia Nacional” e, apesar de só ser revelado em detalhe a 18 de novembro, vai levar a todas as regiões de Portugal (incluindo Açores e Madeira) espectáculos, projetos artísticos pensados com as comunidades locais, ações escolares, fóruns de reflexão e discussão, ciclos de formação e capacitação e “uma grande exposição” sobre os últimos 100 anos do teatro português. A última será apresentada “em 11 municípios, ficando cerca de um mês em cada um dos municípios” escolhidos.

