Lisa Jackson, vice-presidente da área de sustentabilidade da tecnológica Apple, marcou presença na cerimónia de abertura da sétima edição da Web Summit, numa conversa com Misan Harriman, fundador do Southbank Centre.

Já se sabia qual era o grande tema de Jackson nesta conversa — o apelo à necessidade de intervenção no combate à emergência climática, que até incluiu recordações do furacão Katrina, que em 2004 afetou Nova Orleães — até aos direitos humanos e ao movimento Black Lives Matter.

“Tal como tu estou cansada de empresas que nos dizem o que vão fazer, mas que quando se faz um inventário se percebe que está pouca coisa a acontecer”, lamentou a vice-presidente da Apple. Lisa Jackson disse que insta as equipas da tecnológica a perceber como podem fazer mais e melhor a nível de melhorar o impacto da cadeia de logística e reduzir as emissões, mas que uma “parte do trabalho tem de ser feita a nível local”. Nesse sentido, falou de como a empresa está a desenvolver um programa de responsabilidade social na Índia.

“Temos de trabalhar a nível global e depois todo este clichê de pensar que impacto é que podemos ter localmente.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

E pediu ajuda das gerações mais jovens. “Não consigo pensar numa revolução que não tenha sido liderada pelos mais novos.”

Já Misan Harriman, que recentemente foi nomeado embaixador da organização Save The Children, instou os presentes a usarem a sua voz para alertar para os 1,8 milhões de crianças que estão no limiar da fome. “No mês passado fui à Somália e vi a crise da fome em primeira mão. Há 1,8 milhões de crianças abaixo de 5 anos estão no limiar da fome. Não víamos estes números há 40, 50 anos.”

“O meu pedido é que toda a gente reconheça a importância da sua timeline e do seu feed de notícias. (…) Estamos no limiar do maior desastre de fome infantil.”

“A vossa voz é tão importante quanto a dos influencers e celebridades que seguem”, disse no palco da Web Summit. Seguiu-se um aplauso que começou de forma tímida, para logo ganhar mais alguns décibeis.