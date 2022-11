Em atualização

O debate instrutório do processo Operação Lex estava previsto para as 9 horas desta quinta-feira, mas a sessão só terá início depois da declaração de Luís Vaz das Neves, antigo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) e agora arguido no processo.

O requerimento foi entregue ao juiz de instrução Sénio Alves e aceite. À chegada ao Supremo Tribunal de Justiça, o antigo presidente do TRL disse que não cometeu nenhuma ilegalidade.

Não posso justificar porque decidi falar, porque é um direito que tenho”, disse Luís Vaz das Neves aos jornalistas. “Nunca fiz nada e nunca dei nada a ninguém que não pudesse ser do ponto de vista legal.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O arguido disse também que tudo seria esclarecido nas declarações que planeou, mas já dentro do salão nobre do Supremo Tribunal de Justiça os jornalistas foram convidados a sair porque a declaração não fazia parte da sessão do debate instrutório.

Luís Vaz das Neves está acusado de corrupção passiva para ato ilícito e abuso de poder, por alegadamente ter violado os seus deveres funcionais de isenção e imparcialidade com a ordenação da distribuição manual de processos, permitindo que Rui Rangel obtivesse benefícios económicos ilegítimos.

O antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, também arguido no processo, foi parco nas palavras aos jornalistas, à chegada ao tribunal, mas garantiu que não tinha cometido qualquer crime.

Em causa neste processo estão os crimes de corrupção passiva e ativa para ato ilícito, recebimento indevido de vantagem, abuso de poder, usurpação de funções, falsificação de documento, fraude fiscal e branqueamento, segundo divulgou a Procuradoria-Geral da República (PGR) num comunicado em 18 de setembro de 2020.