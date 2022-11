O BPI aumentou em 18% os lucros obtidos até ao final de setembro, em comparação com o mesmo período de nove meses do ano anterior. Os resultados do grupo saltaram para 286 milhões de euros – 159 milhões dos quais relacionados com a atividade em Portugal, onde os resultados melhoraram em 25%.

A informação foi enviada pelo banco, esta sexta-feira, ao supervisor do mercado de capitais, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). E está a ser apresentada em conferência de imprensa, em Lisboa, pelo presidente da comissão executiva, João Pedro Oliveira e Costa.

Os resultados do banco, que é controlado pelo grupo espanhol La Caixa, subiram graças a um aumento de 9% no produto bancário, para 614 milhões de euros.

Dentro do produto bancário, as comissões aumentaram 7% graças a um aumento das operações de crédito, das comissões associadas a contas, intermediação de seguros, vendas de fundos de investimento e seguros de capitalização, segundo o banco.

Já a margem financeira – em termos simples, a diferença entre aquilo que o banco paga para se financiar, por exemplo nos depósitos, e aquilo que cobra nos créditos que concede – melhorou em 10% para 374 milhões de euros “suportada pelo crescimento do volume de crédito e a refletir já a subida das taxas de mercado”. Os depósitos aumentaram 8% e o crédito 7%.

Do lado dos custos, estes aumentaram (em termos recorrentes) 3% na comparação homóloga. Os custos com pessoal diminuíram 1%, com o banco a manter relativamente estável o quadro de pessoal de 4.460 colaboradores.

As participações no BFA e BCI tiveram um contributo de 102 milhões de euros e de 25 milhões de euros para o resultado consolidado dos primeiros nove meses, respetivamente.