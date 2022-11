A ministra da Defesa pediu esta quarta-feira aos oficiais do Exército e da Guarda Nacional Republicana (GNR), que terminaram a sua formação, “humildade” e “discernimento para reconhecer limites e respeitar aqueles que venham a servir” sob o seu comando.

“Termino este momento de especial valor e significado desejando que todas e todos saiam da Academia Militar como exemplos de dinamismo e de profissionalismo, de ética e de lealdade. Queremos que contribuam para um país mais robusto, mais resiliente e mais ambicioso, não deixando, nunca, de ter humildade para continuar a aprender e o discernimento para reconhecer limites e respeitar aqueles e aquelas que venham a servir sob o vosso comando”, apelou.

A governante discursava na cerimónia de abertura solene do ano letivo 2022-2023 da Academia Militar, no destacamento da Amadora, em Lisboa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Perante uma plateia de vários jovens militares do Exército e da GNR, inclusive os que terminaram o seu curso no ano letivo anterior e que receberam hoje as suas Cartas de Curso, Helena Carreiras deixou um apelo.

“Os oficiais e as oficiais do Exército e da GNR que concluíram com sucesso a formação nesta Academia carregam consigo esta responsabilidade de liderar pelo exemplo e estou certa de que saberão honrar a instituição militar e Portugal”, sublinhou.

Helena Carreiras referiu “transformações profundas no contexto de segurança internacional“, salientando que “em momentos como estes” a formação dada “àqueles e aquelas que irão liderar a instituição militar nas próximas décadas deve ser da mais elevada qualidade, da maior exigência e sempre alinhada com os princípios que a Constituição defende e promove”.

A governante insistiu na importância de “aproximar as Forças Armadas aos Portugueses, continuando a dar a conhecer as múltiplas missões levadas a cabo em cenários tão distantes e complexos como a República Centro Africana, Moçambique ou o Mali, mas também em missões de apoio às populações ou na vigilância aos incêndios”.

“Em todas estas missões, o ensino superior militar tem um papel da maior importância“, acrescentou.

Helena Carreiras cumprimentou os 31 estudantes dos Países de Língua Portuguesa que frequentam a Academia Militar que dão continuidade a uma “relação de forte proximidade com países irmãos” que o Portugal valoriza.

“Espero que possamos gradualmente reforçar o contributo de Portugal para a formação de oficiais de outros países amigos, cimentando relações de amizade e de compromisso com os valores que nos unem e que todas e todos reconhecemos como sendo de respeito e de solidariedade”, disse.

A ministra destacou ainda a participação da Academia Militar no Programa Erasmus +, “bem demonstrada pelos atuais 30 alunos de 10 países diferentes”.

Helena Carreiras mostrou ainda vontade de investir numa “ainda maior produção científica na área das ciências militares”.

“Para isso é essencial a criação de maior escala na investigação dedicada às temáticas da Defesa Nacional e de maior participação em projetos e programas cooperativos, seja no seio da União Europeia seja no seio da NATO, que permitam um grau de inovação constante nas Forças Armadas”, rematou.