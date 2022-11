Os investigadores Patrícia Costa Reis, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e Tiago Gil Oliveira, da Escola de Medicina da Universidade do Minho, são os vencedores das edições 2021 e 2022, respetivamente, da bolsa D. Manuel Mello.

Segundo anunciou esta sexta-feira a Fundação de Mello, este prémio, atribuído em parceria com a CUF, vai atribuir a cada investigador 50.000 euros para aplicarem nos seus projetos de investigação, um sobre lúpus e outro sobre doença de Alzheimer.

Patrícia Costa Reis recebe o prémio de 2021 para desenvolver o projeto de investigação “Dieta, microbiota e permeabilidade intestinal no Lúpus”, que pretende avaliar a dieta, a atividade física, a composição corporal, a microbiota e a permeabilidade intestinal de doentes com Lúpus e comparar os resultados obtidos com os de pessoas saudáveis. À rádio Observador, a investigadora explica o que vai fazer.

O Lúpus é uma doença autoimune, uma das 10 principais causas de morte não-traumática em mulheres jovens e associa-se a dor crónica, insucesso escolar, desemprego e menor qualidade de vida.

Ao investigador Tiago Gil Oliveira vai ser atribuída a bolsa relativa à edição de 2022 para o projeto “Determinantes da neuropatologia da doença de Alzheimer em ressonância magnética cerebral”, que pretende identificar novos métodos ao nível da ressonância magnética para um diagnóstico mais preciso da doença, comparativamente com outras doenças neurodegenerativas.

A doença de Alzheimer é a patologia neurodegenerativa mais prevalente a nível mundial. Clinicamente, caracteriza-se por défices cognitivos e ao nível da neuropatologia pela presença de acumulações de proteínas específicas no cérebro que se associam a atrofia de regiões cerebrais como o hipocampo, importante para a memória e aprendizagem.

Um dos grandes desafios do diagnóstico da doença de Alzheimer passa por identificar métodos e biomarcadores que revelem o grau de acumulação destas proteínas.

A Bolsa D. Manuel de Mello é uma bolsa de investigação anual instituída em 2007 pela Fundação Amélia de Mello, em parceria com a CUF, que se destina a premiar jovens médicos que desenvolvam projetos de investigação clínica, no âmbito das unidades de investigação e desenvolvimento das faculdades de medicina portuguesas.

A cerimónia de entrega está marcada para as 11h de sexta-feira, no auditório do Hospital CUF Tejo.