A uma semana do início do Mundial do Qatar, rebentou a bomba: em entrevista exclusiva ao apresentador Piers Morgan, Cristiano Ronaldo acusa o Manchester United de “traição”, garante que Erik ten Hag tentou afastá-lo do clube e indica que “não respeita” o treinador neerlandês.

“O Manchester United tentou forçar a minha saída. Não só o treinador mas também outras duas ou três pessoas que estão à volta do clube. Senti-me traído, senti que outras pessoas não me queriam no clube. Não só esta época mas no ano passado também”, refere o capitão da Seleção Nacional no pequeno excerto já divulgado.

"I feel betrayed." EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview. 90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022

De recordar que Cristiano Ronaldo falhou os últimos dois jogos do Manchester United, na quinta-feira contra o Aston Villa para a Taça da Liga e este domingo contra o Fulham para a Premier League — alegadamente, segundo Erik ten Hag nas conferências de imprensa, por estar “doente”. A entrevista com Piers Morgan será divulgada na íntegra entre quarta e quinta-feira mas as revelações feitas pelo avançado português já surgem na primeira página do jornal The Sun desta segunda-feira.

De acordo com o jornal, Ronaldo considera que o clube não demonstrou “empatia” quando a filha recém-nascida esteve doente e hospitalizada, no final do verão, numa situação que terá estado relacionada com a ausência do jogador da pré-época do Manchester United, e defende que foi rotulado como uma “ovelha negra” dentro do plantel. Sobre Erik ten Hag, que assumiu o comando do Manchester United no início desta temporada, o português garante não ter “respeito” pelo treinador.

"Since Sir Alex Ferguson left I saw no evolution in the club, the progress was zero." Don't miss Piers Morgan's 90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/VextyEu7f9 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022

“Não tenho respeito por ele porque ele não tem respeito por mim. Se não demonstras respeito por mim, nunca terei respeito por ti”, atira Cristiano Ronaldo. Noutro excerto já divulgado da entrevista, o capitão da Seleção confirma que foi Alex Ferguson que o convenceu a não ir para o Manchester City no verão de 2021, garantindo que o Manchester United ainda não soube nem sabe como responder à saída do treinador escocês há uma década.

“Segui o meu coração. Ele disse-me: ‘É impossível ires para o Manchester City’. E eu respondi ‘ok, boss‘. Mas o progresso foi zero. Desde que Sir Alex saiu, não vi qualquer evolução no clube. Nada mudou. Acho que os adeptos devem saber a verdade. Quero o melhor para o clube, foi por isso que voltei. Mas temos algumas questões internas que não nos ajudam a chegar a um nível de topo onde estão o Manchester City, o Liverpool, agora o Arsenal. Um clube desta dimensão devia estar no topo da árvore, na minha opinião, e infelizmente não está”, acrescenta o avançado.

Mais à frente, Ronaldo não poupou nas críticas ao Manchester United e garantiu que Alex Ferguson tem noção de que o clube não está no bom caminho. “Como o Picasso disse, é preciso destruir para reconstruir. Se querem começar comigo, para mim não é um problema. Adoro o Manchester United, adoro os adeptos, estão sempre do meu lado. Mas se querem fazer as coisas de forma diferente… Têm de mudar muitas, muitas coisas. Sir Alex sabe melhor do que ninguém que o clube não está no caminho certo. Ele sabe. Toda a gente sabe. As pessoas que não conseguem ver isso… É porque não querem ver. Estão cegas”, conclui.