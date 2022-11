O feito cresce, aumenta e melhora a cada semana, cada jornada e cada jogo. Com a vitória deste domingo frente ao Gil Vicente, o Benfica chegou ao 25.º encontro da temporada sem sofrer qualquer derrota, mantendo-se totalmente invicto em todas as competições e carimbando ainda o sétimo triunfo consecutivo.

No dia que assinalou a despedida do Campeonato até ao período pós-Natal e pré-Ano Novo, numa interrupção motivada pelo Mundial do Qatar, os encarnados garantiram que vão chegar a dezembro na liderança isolada do Campeonato e com mais oito pontos do que o FC Porto, que está no segundo lugar. A equipa de Roger Schmidt ganhou todos os jogos na Luz na Primeira Liga — marcando sempre, pelo menos, dois golos — e juntou-se ao grupo de equipas com mais pontos conquistados ao fim de 13 jornadas.

Com este triunfo, o treinador alemão tornou-se o segundo técnico da história do Benfica a ter concluído os primeiros 25 jogos sem qualquer derrota — depois de Béla Guttmann –, num registo que os encarnados já não alcançavam desde 1977/78. Com 12 vitórias e um empate nas primeiras 13 jornadas, este é já o melhor aproveitamento de uma equipa na competição desde 1990/91, quando o Sporting fez igual.

+ pontos à 13.ª jornada da Liga ???????? (todas as épocas convertidas 3 pts/vitória):

39 FC Porto (1939/40)

39 Benfica (1972/73)

37 Sporting (1957/58)

37 Benfica (1960/61)

37 Benfica (1982/83)

37 Benfica (1983/84)

37 Sporting (1990/91)

37 Benfica (2022/23) pic.twitter.com/7dOIkW3BYT — playmakerstats (@playmaker_PT) November 13, 2022

Já depois do apito final, na zona de entrevistas rápidas, Roger Schmidt era um homem satisfeito. “O Gil Vicente esteve muito bem hoje, foi uma equipa agressiva e corajosa. Foi difícil vencer este jogo mas acabámos por conseguir e de forma merecida. Estamos muito contentes por vencer este jogo porque era o último de um período bastante longo, com vários jogos de seguida. Se olharmos para isto tudo que os jogadores conseguiram é extraordinário, não só do ponto de vista das vitórias mas do ponto de vista da mentalidade. Foram fortes. Entraram sempre em campo para dar tudo e para vencer. Mesmo em jogos difíceis como o de hoje estiveram presentes e lutaram. Estou muito satisfeito com o desempenho de hoje”, atirou o alemão.

“Agora vamos descansar um pouco. No próximo domingo começa a Taça da Liga. Para mim, penso que há aqui uma pausazinha. Não vamos ter seis jogadores que vão para as seleções. Vamos ter um intervalozinho para nos prepararmos para a Taça da Liga”, acrescentou o técnico. A título individual, também este domingo, Gonçalo Ramos fez mais dois golos e reforçou-se enquanto melhor marcador do Campeonato — dias depois de ter sido convocado por Fernando Santos para o Mundial do Qatar.

67 ⚽golos marcados nos primeiros 25 jogos da época: melhor registo do Benfica desde 1989/90 (71 golos marcados nessa temporada) pic.twitter.com/2RxClmOiik — playmakerstats (@playmaker_PT) November 13, 2022

“Foi um jogo complicado. Eles criaram-nos dificuldades, principalmente na construção, mas nós mantivemos o foco. Fizemos o nosso trabalho e conseguimos mais três pontos, que era o que interessava. Estamos a dar continuidade ao trabalho e está a correr bem. É sempre importante contar com o apoio dos adeptos. Começamos logo com um pé à frente do adversário e esperamos que continue assim na segunda metade da época. Mundial? É o concretizar de um sonho e a recompensa pelo bom trabalho feito aqui no Benfica”, explicou o avançado português, também na flash interview, no fim do jogo.