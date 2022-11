O Tribunal de Faro decretou a prisão preventiva de um homem suspeito de ser o autor de seis furtos na cidade de Olhão, cujo valor ascende a mais de 40 mil euros, foi esta terça-feira divulgado.

O homem, com 35 anos, está indiciado por seis crimes de furto qualificado, ocorridos entre agosto de 2021 e o presente mês de novembro, em estabelecimentos comerciais e residências naquela cidade algarvia, adianta a Procuradoria da Comarca de Faro em nota publicada na sua página de Internet.

De acordo com as autoridades judiciárias, em agosto de 2021 o detido terá furtado relógios e objetos em ouro, num valor estimado de 9.500 euros, de uma ourivesaria instalada num centro comercial, onde entrou através do arrombamento da porta.

A Procuradoria adianta que num outro furto ocorrido em novembro do ano passado, o suspeito ter-se-á apoderado de um veículo e eletrodomésticos, com um valor presumível de 30.700 euros, de uma residência na cidade de Olhão.

Em junho deste ano, o homem terá furtado um velocípede com um valor de 1.000 euros e, em outubro, além de de 200 euros do interior de uma padaria e de 425 euros na sequência do arrombamento a uma máquina de venda de tabaco no interior de um café.

Já este mês de novembro, o homem é suspeito de ter subtraído objetos, com um valor estimado de 1.200 euros, do interior de uma residência na cidade de Olhão, onde terá acedido através do arrombamento da porta principal.

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial na sexta-feira passada, tendo ficado a aguardar julgamento em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa e que tinha sido requerida pelo Ministério Público.

O arguido foi detido com base em mandados de detenção emitidos pelo procurador do Departamento de Investigação e Ação Penal de Olhão, estando a investigação a cargo da Polícia de Segurança Pública, conclui a Procuradoria.