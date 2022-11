Desengane-se quem pensa que a Met Gala é um evento estelar dos tempos modernos. Na longínqua década de 1990 já a festa novaiorquina reunia convidados de luxo e dava que falar. Em 1996 Diana foi a convidada de honra, surpreendeu com o seu look Dior e terá, certamente, roubado todas as atenções. Agora, passados 26 anos, a casa francesa vai reeditar a carteira Lady Dior que a princesa de Gales usou na festa. A peça em seda azul escura e adornada com strass, vai estar disponível em edição limitada, mas a marca não adianta, por enquanto, qual o preço e o número de exemplares.

A primeira carteira Lady Dior de Diana foi-lhe oferecida como presente. A princesa de Gales estava de visita a Paris, em setembro de 1995, para a abertura de uma exposição retrospetiva de Paul Cézanne no Grand Palais, e a primeira dama francesa da altura, Bernardette Chirac, ofereceu-lhe a carteira Dior. A carteira havia sido criada naquele mesmo ano e batizada de Chouchou, mas com Diana como cliente estrela, o nome viria a mudar para Lady Dior, conta a Vogue.

Diana terá gostado do modelo e, não só usou várias vezes a carteira em preto com acessórios dourados, como para a Met Gala de 1996 usou uma Lady Dior numa versão mais pequena e em seda azul escura adornada com acessórios brilhantes. Nesse ano a princesa de Gala foi convidada de honra na festa que antecede a grande exposição de moda anual no Museu Metropolitan de Nova Iorque, que nesse ano era dedicada a Christian Dior.

A princesa de Gales usou um vestido comprido em seda azul escura com renda, desenhado especialmente por John Galliano, o criador britânico que então dirigia a moda da casa Dior. O outro acessório a brilhar nesta noite foi a gargantilha com safira e filas de pérolas de que Diana tanto gostava.

A carteira Lady Dior é feita, parcialmente, em Itália, mas é um reflexo da herança da casa Dior, segundo explica a marca. A pele, que dá forma à peça, é costurada de forma a criar um efeito “cannage”, o padrão especial criado em palhinha nas cadeiras Napoleão III que fazem parte da história da marca há vários anos. Na pega estão pendurados os “charms” com as letras da palavra Dior.

Ao longo dos anos este modelo desenvolveu-se para uma verdadeira gama com opções de tamanhos, cores e texturas. Até já foi tela para projetos com artistas plásticos. Recentemente, a designer ao leme dos destinos criativos da marca, Maria Grazia Chiuri, redesenhou a carteira em dois novos formatos, a Lady D-Lite e a Lady D-Joy.