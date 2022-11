A história aconteceu na juventude de Antony, um dos convocados do Brasil para o Mundial do Qatar. “Estava a passear com a minha mãe e vi um carro vermelho que me chamou a atenção. Era um Range Rover Evoque. Mas, para mim, foi como ver um Ferrari”. Não tinha possibilidades de comprar a viatura, não só por ter a conta bancária de uma criança mas, acima de tudo, porque vinha de uma família desfavorecida. Da pobreza ao sucesso, “as coisas mudaram rápido”, e passado um tempo, Antony tinha um Range Rover Evoque vermelho, comprado por si, na garagem da mãe.

Antony é o que no futebol se costuma chamar um brinca na areia. Os pés do brasileiro leram um manual que lhes ensinou uma vasta panóplia de fintas e executam-nas como se não houvesse outra forma de jogar. O jogador do Manchester United adotou um estilo particular, tendo sido criticado recentemente por um drible que realizou no jogo contra Sheriff a contar para a Liga Europa em que rodou sobre si com a bola colada ao pé esquerdo.

Antony did this spin in 37th minute, Erik ten Haag substituted him at HT. No nonsense manager ???? pic.twitter.com/rCa9afNiys — POOJA!!! (@PoojaMedia) October 27, 2022

