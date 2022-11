Foi aprovada em Conselho de Ministros a composição do conselho de gestão da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Será composto por Fátima Cristina Mira da Fonseca, Francisco Goiana Godinho da Silva, Maria Filomena Passos Teixeira Cardoso, Rita Gonçalves Moreira e Vítor Jaime Pereira Alves.

Estes elementos foram propostos pelo diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, e foram aprovados pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP). Os mandatos têm a duração de três anos e podem ser renovados por três vezes, acompanhando o mandato do diretor executivo.

Fátima Fonseca é a diretora clínica dos cuidados de saúde primários da Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Minho, onde também pertence ao conselho de administração. Francisco Goiana da Silva é médico, especialista em políticas de saúde, gestor da área de parcerias estratégicas do YouTube/Google e diretor de estratégia de uma startup — a “Dioscope”, uma plataforma de apoio à decisão médica.

Maria Filomena Cardoso é enfermeira-diretora no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto. Rita Moreira, gestora, foi vice-presidente da ARS (Administração Regional de Saúde) Norte e é vogal no Conselho de Administração do São João. Jaime Alves é vogal do conselho de administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central.

Francisco Goiana da Silva e Jaime Alves vão trabalhar a partir de Lisboa, enquanto os restantes membros se juntarão a Fernando Araújo na sede constituída na cidade do Porto. Por enquanto, a direção executiva do SNS vai funcionar no São João, nos contentores onde funcionava a ala pediátrica enquanto se efetuavam obras no hospital. Depois passará para o edifício da antiga Direção Regional de Economia do Norte (DREN), em Ramalde.