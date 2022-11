Um pequeno avião despenhou-se, esta segunda-feira, contra um edifício em Medellín, na Colômbia. De acordo com o autarca da segunda maior cidade colombiana, Daniel Quintero Calle, a aeronave Piper Bimotor terá tido uma “falha no motor” após sair do aeroporto Olaya Herrera. “Em princípio, ia voltar ao terminal para aterrar, mas não conseguiu chegar lá.”

Ainda não é conhecido o número de vítimas, sendo que a aeronave levava, segundo o El País, seis passageiros e dois tripulantes. O autarca da cidade deu conta, nas redes sociais, que “todas as capacidades de administração foram ativadas para socorrer às vítimas”.

#ÚltimaHora | El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres atiende la emergencia que se presentó hace unos minutos, una avioneta que sobrevolaba en Medellín se estrelló en una zona residencial. Noticia en desarrollo…#Actualidad #Noticias pic.twitter.com/lFHDxVXBxf — El Expreso (@elexpresodia) November 21, 2022

No local, estão não só Daniel Quintero Calle, como também os bombeiros. “Quatro máquinas com 15 unidades do corpo oficial dos bombeiros de Medellín apoiam os trabalhos de emergência. No local, também estão técnicos aeronáuticos”, lê-se no Twitter da secção da Proteção Civil de Medellín.

???? Se accidentó aeronave PA31 operada por SanGermán en la que viajaban 6 pasajeros y 2 tripulantes. La última hora en aire reportada fue a las 10:14 a.m. Con destino Pizarro en El Chocó.

???????? pic.twitter.com/1xXyVELPDY — DAGRD – Medellín (@DAGRDMedellin) November 21, 2022

Nas imagens divulgadas pela Proteção Civil vê-se uma espessa nuvem de fumo. O edifício também ficou totalmente destruído.