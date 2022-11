“Não acredito que passemos à próxima fase, mas estamos aqui para lutar contra os prognósticos. Acontecem surpresas nos Mundiais e é essa a mentalidade que temos”. Vinte e quatro horas antes de defrontar a Argentina, no jogo de estreia do grupo C do Mundial do Qatar, Hervé Renard não escondia o objetivo, mesmo que poucos acreditassem nele: a Arábia Saudita queria deixar uma marca no torneio – como vencer uma das megas favoritas à conquista da Taça Jules Rimet -, mesmo que não consiga fazer mais do que três jogos no torneio.

Esta terça-feira, um dia depois das declarações, a seleção do maior país árabe do continente asiático tornou-se na primeira grande surpresa da competição e a vitória (2-1) frente à alviceleste capitaneada por Leo Messi veio aumentar ainda mais o legado do francês conhecido como “mago branco”, que vive a sua segunda experiência num Mundial aos 54 anos.

Pequeno nos clubes, gigante nas seleções

O percurso de Renard no futebol não começou no banco de suplentes. Tentou cumprir o sonho de ser futebolista e foi companheiro de Zinedine Zidane no Cannes. Segundo o ABC, o convívio com um dos melhores jogadores de sempre levou-o a perceber que não tinha qualidades para jogar à bola. Como técnico também se pode falar em duas versões da mesma pessoa: o Renard sem grande relevância a treinar clubes franceses de média e pequena dimensão e o Renard que não deixa de criar páginas históricas à frente de diferentes seleções.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.