As bandas Arcade Fire e Florence + The Machine vão atuar no festival português MEO Kalorama em 2023. Os dois grupos fazem parte de um leque de primeiros nove nomes anunciados para o cartaz daquela que será a segunda edição do festival, que decorre no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

Além destes dois nomes internacionais mais sonantes, nesta primeira vaga de confirmações anunciaram-se ainda atuações de The Blaze, Foals, Metronomy, Amyl and the Sniffers, Capitão Fausto, Dino D’Santiago e Rita Vian.

A segunda edição do festival está agendada para os dias 31 de agosto e 1 e 2 de setembro do próximo ano. Este ano, na edição inaugural, atuaram no Kalorama bandas como Arctic Monkeys, The Chemical Brothers e Nick Cave & The Bad Seeds, entre outras.

As duas bandas mais sonantes anunciadas esta quarta-feira, Arcade Fire e Florence + The Machine, atuaram ambas em Portugal neste ano de 2022. No caso da banda canadiana Arcade Fire, no Campo Pequeno, em Lisboa. Já o grupo britânico, liderado pela inglesa Florence Welch, atuou no festival NOS Alive, no Passeio da Marítimo de Algés.

O mesmo se aplica à maioria dos restantes nomes internacionais avançados neste primeiro leque de confirmações: tanto Foals como Metronomy, ambos grupos britânicos, atuaram este verão no festival Super Bock Super Rock, que decorreu em Lisboa e não no Meco (como estava inicialmente previsto) devido ao risco de incêndios florestais. Já os franceses The Blaze estiveram este ano no festival Vodafone Paredes de Coura.

