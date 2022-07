Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há muito que o Super Bock Super Rock é rock apenas no nome. As últimas edições do festival têm sido focadas noutros géneros musicais, sobretudo o hip-hop e o trap, para grande desalento dos fãs rockeiros, que lembram com saudade os tempos em que o cartaz era da “pesada”. Este sábado à noite, o evento voltou a ser um “bocadinho” do rock, com o concerto explosivo dos Foals. O alinhamento da banda britânica, conhecida por canções que habitualmente passam na rádio, foi uma surpresa — depois de uma primeira parte dedicada aos temas mais comerciais, os Foals viraram o jogo e ofereceram uma dose de puro rock. Houve handbanging, um circle pit (rói-te de inveja, DaBaby) e zero aborrecimento.

Os Foals subiram ao palco principal do Super Bock Super Rock pelas 22h35, depois dos Capitão Fausto, que deram um concerto especial com o maestro Martin Sousa Tavares e uma pequena orquestra. Foi uma mudança brusca de sonoridade na Altice Arena — do rock leve e cantável da banda de Lisboa, passou-se para a explosão sonora dos britânicos. A banda de dance-rock abriu com “Wake Me Up”, tema do mais recente disco de originais, Life Is Yours (2022), que tem aparecido em primeiro lugar no alinhamento dos últimos concertos. Seguiu-se “Mountain at My Gates”, uma viagem no tempo até ao quinto álbum, What Went Down (2015), e “Runner”, mais recente, de 2019.

