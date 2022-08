Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Finalmente o calor a sério chegou. Torna-se difícil existir em Paredes de Coura com temperaturas altas, mas sem elas é quase como se faltasse uma peça essencial no festival. É em dias destes que o trânsito no rio empanca e os corpos se prostram na relva como camaleões nas árvores. “O ser humano a fazer a fotossíntese e a banhar-se no seu habitat natural”, diria David Attenborough ao ver tal imagem.

Dentro de portas, Sylvie Kreasch quis transpor o calor da praia fluvial do Taboão para o recinto. It’s getting too hot in this room, cantou em “Let it Burn” e de facto cada pedaço de sombra estava concorridíssimo às seis e meia da tarde. “Eu sei que está muito quente, mas vamos dançar” pediu na sua estreia em Portugal e alguns corpos junto ao palco começaram a mover-se languidamente.

Não foi por falta de tentativas, mas a verdade é que a atuação que a música belga nos apresentou foi apenas morna, tal como a de Márcia, meia hora antes no palco secundário. A energia viria a crescer já com Baleia Baleia Baleia a assumir as rédeas do cartaz. Manuel Molarinho e Ricardo Cabral não sabem fazer outra coisa que não provocar a catarse completa. Eles já tinham atuado na vila, nos concertos que antecederam o festival, mas com a redefinição de horários e a saída dos King Gizzard & the Lizard Wizard das contas, a organização ficou com um slot em branco. Chamaram-nos para a programação central e muito bem – haverá casamento mais certo do que Paredes de Coura e Baleia Baleia Baleia?

