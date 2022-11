Em atualização

“Nada de novo”. Foi assim que a Frente Comum caracterizou a reunião que teve esta quarta-feira com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires. O sindicato associado à CGTP disse que a proposta do Governo “não responde às necessidades dos trabalhadores” e “mantém a opção pela continuação do empobrecimento”.

Questionada pelos jornalistas acerca de uma possível evolução na valorização dos assistentes técnicos ou dos assistentes operacionais, Cristina Torres, dirigente da Frente Comum, que substituiu o coordenador Sebastião Santana na reunião, afirmou que “não há absolutamente evolução nenhuma”. “O montante que o Governo previa gastar é o montante que o Governo mantém”, acrescentou. Recorde-se que o Executivo propôs em outubro um aumento mínimo de 52 euros por ano até 2026. A atualização dos salários dos funcionários públicos, a correção das carreiras gerais, a subida do subsídio de refeição e as progressões vão custar 1320 milhões de euros no próximo ano.

Após mais de uma hora de reunião, a Frente Comum acusou o Executivo de, nos últimos dias, “ora destapar os pés, ora destapar a cabeça, puxando a manta para um lado ou para o outro”. O sindicato considerou que “na prática” tudo permanece igual. Os problemas mantêm-se e a proposta manteve-se”.

A Frente Comum propõe “aumento salarial de 100 euros [valor mínimo] para todos os trabalhadores em 2023, com um aumento intercalar este ano que faça face ao impacto do aumento de custo de vida e à perda de poder de compra”. Relativamente à greve nacional da Administração Pública, realizada a 18 de novembro, a organização sindical destacou que os “trabalhadores deram uma forte demonstração com a luta que travaram” e mostraram que “não aceitam continuar a empobrecer”.

Para esta sexta-feira, Cristina Torres avisa que está prevista uma “reunião do secretariado da Frente Comum”. Questionada sobre uma possível nova greve nacional da função pública disse somente que “todas as formas de luta são sempre possíveis”.

A discussão sobre as alterações à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP) estava prevista no acordo que foi assinado no final de outubro entre Governo, Fesap e STE. De fora ficou a Frente Comum, que acusou o executivo de negociar às escondidas.

No último encontro com as estruturas sindicais, o Governo cedeu — ainda que muito parcialmente — às reivindicações dos sindicatos e foi anunciado que, na categoria de coordenador técnico, o Executivo irá dar aumentos que totalizam 104 euros brutos a quem está na primeira posição remuneratória.