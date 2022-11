Portugal venceu o Gana por 3-2 no jogo de estreia do Mundial. No entanto, a equipa das quinas não se livrou de alguns sustos. Danilo Pereira, João Cancelo e Diogo Costa protagonizaram lances em que a seleção nacional podia ter saído prejudicada.

O jogador do Paris Saint-Germain, Danilo Pereira, cometeu o primeiro erro mais visível. O ataque à profundidade de Kudus apanhou desprevenida a linha defensiva portuguesa, momentaneamente apenas com três elementos. Rúben Dias ficou sem hipóteses de disputar o lance por um movimento em apoio de Iñaki Williams ter iludido o jogador do Manchester City. Danilo ficou na dúvida entre sair ao portador da bola ou defender o espaço de um possível cruzamento. Quando Kudus tenta a assistência, Danilo tem os apoios mal orientados para fazer o corte. A bola sobrou para André Ayew que fez o empate.

Novamente o Kudus levando vantagem na aceleração cruzamento para área, Danilo Pereira falha no corte e André Ayew empata Quis o destino que um remanescente de 2010 fizesse o primeiro gol de Gana na Copa do Mundo 2022. Futebol!! #FIFAWorldCuppic.twitter.com/LWusFK1Vuo — Guilherme Lopes (@Guilopesf) November 24, 2022

No lance do segundo golo do Gana, novamente desenvolvido pelo lado direito português, João Cancelo foi batido no um contra um com Baba. Seguiu-se um cruzamento realizado num momento em que a linha defensiva ainda se estava a tentar recompor. Danilo Pereira estava a defender em zona de ninguém e Raphael Guerreiro não foi a tempo de defender Osman Bukari por dentro. Estava feito o 3-2 que levou a discussão do resultado para o tempo de compensação.

Quase a terminar o jogo, Diogo Costa deixou os portugueses de mãos na cabeça quando ao recolocar a bola em jogo a pousou no chão. Iñaki Williams estava nas costas do guarda-redes do FC Porto e quase lhe roubava a bola. Diogo Costa protagonizou um momento de falta de concentração, mas, ao mesmo tempo, não houve comunicação dos colegas mais próximos. No final do jogo, o titular da baliza portuguesa, mostrou-se cabisbaixo e foi confortado pelos colegas de equipa.

What was Diogo Costa doing? ????pic.twitter.com/1EShKnwdOr — Troll Football Media (@Troll__Footbal) November 24, 2022

O Gana teve oito oportunidades de golo ao longo da partida. Portugal defronta o Uruguai na próxima segunda-feira num jogo em que terá que corrigir aspetos ligados à transição defensiva.