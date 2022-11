Com franqueza, numa entrevista ao diário britânico The Guardian, Kevin De Bruyne descartou qualquer possibilidade de a Bélgica ser campeã do Mundo no Qatar. “Não temos hipóteses, estamos muito velhos”, começou por dizer. “Acho que a nossa oportunidade era em 2018. Temos uma boa equipa, mas está a envelhecer. Perdemos alguns jogadores-chave. Temos alguns bons jogadores jovens a chegar, mas não estão ao nível em que outros estavam em 2018”, continuou crítico, rematando: “Vejo-nos mais como outsiders”.

As palavras do médio do Manchester City, figura mais importante da seleção da Bélgica, parecem não ter caído bem dentro da própria equipa. Este domingo, após uma surpreendente derrota da seleção europeia frente a Marrocos, o antigo jogador do Benfica Jan Vertonghen – de 35 anos – recuperou o tema e, com alguma ironia, não deixou de demonstrar que as palavras não lhe tinham agradado.

“Estou a passar-me várias coisas pela cabeça neste momento, coisas que não devia dizer, pelo menos fora do balneário”, disse em declarações ao belga Sporza. O defesa analisou então a prestação da equipa considerando que, apesar da “muita qualidade”, a equipa não conseguiu criar “muitas oportunidades na frente”. O argumento perfeito para, com ironia, dar uma alfinetada no colega: “Provavelmente também atacamos mal porque estamos muito velhos, certo?”

Na mesma ocasião, Vertonghen assumiu que a equipa esperava “classificar-se para os oitavos de final já este domingo” e que dificultou a sua própria vida. “Agora, temos uma final difícil para disputar, onde tudo estará em jogo”, assumiu, referindo-se ao Croácia-Bélgica de 1 de dezembro.