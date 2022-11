O cantor brasileiro Gilberto Gil foi alvo de ofensas verbais por parte de apoiantes da seleção brasileira no Qatar, na última quinta-feira. Imagens difundidas no Twitter mostram o músico e ex-ministro da Cultura de Lula da Silva, de 80 anos, acompanhado pela mulher, Flora Gil, a serem abordados por adeptos que o insultaram e gritaram por “Bolsonaro”. Tudo aconteceu no estádio Lusali, onde o Brasil defrontou e venceu a Sérvia por 2-0 na estreia da “canarinha” na competição.

Total solidariedade ao grande gênio da MPB. Uma escória dessas não passa de um terrorista que xinga um artista reconhecido em todo o mundo. Não é só pela idade (80 anos). Gilberto Gil merece todo respeito. Vamos fazer com que o agressor no Qatar seja desmascarado. Lixo humano! pic.twitter.com/1d4zyzDbhI — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) November 27, 2022

Gilberto Gil, um dos nomes maiores da Música Popular Brasileira e autor de músicas como “Aquele Abraço”, foi um dos opositores da ditadura militar no Brasil, chegou a ser preso durante os chamados “Anos de Chumbo” e acabou por partir para o exílio. Chegou a ser impedido pela censura de cantar com Chico Buarque a música “Cálice”, música de Chico, que este canta com Milton Nascimento numa das versões mais conhecidas.

Nas últimas eleições, Gilberto Gil apoiou de forma aberta e declarada o candidato do PT, Lula da Silva, e foi ao Qatar numa altura em que Bolsonaro, o derrotado, é o presidente cessante e o vencedor é o presidente-eleito — estando o país muito divido.

Sucederam-se as manifestações de apoio a Gilberto Gil, com a mulher de Lula da Silva, Janja, a revelar que o presidente-eleito e ela própria ligaram ao músico a manifestar a “solidariedade e indignação pela agressão sofrida no Qatar”.

Ligamos para @gilbertogil e @Floragil2222 manifestando nossa solidariedade e indignação pela agressão sofrida no Qatar. Gil é patrimônio da música brasileira e merece todo nosso respeito e reverência, Q o agressor seja identificado e responda pelo seu ato. — Janja Lula Silva (@JanjaLula) November 27, 2022

Também o músico Caetano Veloso já tinha manifestado a sua “solidariedade ao génio Gil” e exigir que “os criminosos sejam punidos”.

Meu irmão na música e na vida, @GilbertoGil, foi injuriado por bolsonaristas no Catar. Ele tem 80 anos e estava com sua esposa. Quero prestar solidariedade ao gênio Gil e dizer que nós, os artistas, assim como a verdadeira sociedade, esperamos que os criminosos sejam punidos. — Caetano Veloso (@caetanoveloso) November 27, 2022

O próprio músico reagiu através de um vídeo no Twitter, onde agradeceu a onda de solidariedade, e pediu um “Brasil sem ódio”. Gilberto Gil considerou esta “agressão uma coisa estúpida”, um “terceiro turno” dos inconformados que “querem manter o ódio e a agressividade”. E terminou a desejar “um bom jogo para o Brasil amanhã”.

Obrigado a todos pela corrente de solidariedade, aos amigos que ligaram e se manifestaram nas redes sociais. Amanhã estaremos torcendo pela seleção brasileira e por um Brasil sem ódio #GilbertoGil @Floragil2222 pic.twitter.com/Cr8iAFzvxN — Gilberto Gil (@gilbertogil) November 27, 2022