Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

Podia ter sido apenas o fogo de vista de um jogo, podia ter sido somente um fogacho perante uma equipa que é infinitamente inferior, podia ter sido resumidamente a velinha de um dia em que tudo corre bem. Podia ser tudo mas era bem mais do que isso e a Alemanha sabia bem ao que vinha na partida frente à Espanha depois do atropelo sem fuga à Costa Rica. Foi por isso que Hansi Flick mexeu, reforçando o corredor central com um Goretzka cada vez mais fit (já aqui contámos a história de como o médio ganhou o cabedal que apresenta agora após ter cortado com uma série de alimentos que prejudicavam o rendimento) e tentando anular todos os pequenos canais de acesso ao último terço ofensivo da Roja. Foi assim em campo, foi assim fora dele. E centenas de adeptos e jornalistas tiveram de puxar da versão fit possível para chegar a tempo.

Como contámos na abertura do Mundial, o Estádio Al Bayt é o exemplo paradigmático de como nem sempre o que é parece. “Ah, e tal, Mundial friendly para o adepto, o metro vai até todo o lado etc.”, dizia-se. Não é sempre assim. E este majestoso estádio em forma de tenda forrado no interior pela tapeçaria tradicional do Qatar (nota: ninguém coloca aqui em causa a obra e a sua beleza) fica a uma distância de pelo menos mais 45 minutos apanhando um autocarro na estação de metro de Lusail. Para quem está no centro, são mais 30/40 minutos até chegar, com mudanças de linha pelo meio. Mais vale ir num autocarro oficial da FIFA. Ou, como aconteceu em caso de atraso para o último autocarro que saía às 19h15 locais, num carro oficial da FIFA. Na teoria, era um plano que não tinha como falhar; na prática, dificilmente poderia falhar mais mesmo faltando ainda quase duas horas para o apito inicial do jogo grande de toda a fase de grupos.

Até a uns cinco quilómetros do Al Bayt, entre trânsito criado por semáforos e aquela habitual confusão nas principais artérias, as coisas estavam relativamente bem e até dava para dar deitar um olhinho no Croácia-Canadá (e antes, a partir das 13h, tinha sido in loco o Japão-Costa Rica que pode ter grande influência na forma como vai acabar o grupo); a partir daí, desastre. Tudo parado. Nem aqueles metritos da esperança já a ver o estádio lá ao fundo. Zero, zerinho. A cabeça já pensava no que as pernas temiam e as costas choravam. Tinha medo de ser, a pé até ao recinto. Em passo acelerado, depois a correr, depois em passo acelerado. Os minutos a passar e não havia ritmo que tivesse o condão de parar o tempo como os mágicos espanhóis fazem e o estatuto da melhor Mannschaft consegue sempre fazer. Ia ser complicado.

