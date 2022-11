Yassine Bono repetia, este domingo, a titularidade na baliza de Marrocos, desta vez na partida frente à Bélgica, que a equipa africana ganhou. O guarda-redes marroquino esperou com a equipa no túnel para entrar em campo, perfilou-se com equipa de arbitragem e adversários, ouviu o hino e depois… foi Munir Mohamedi quem tirou a fotografia de equipa e jogou.

Afinal, o que se passou com Bono? A explicação surgiu depois do jogo pelo médico da seleção marroquina, Abderrazak Hefti. “Sentiu-se tonto e falei com o técnico [Walid] Regragui para que o substituísse”, revelou à televisão estatal marroquina Arryadia, em declarações citadas pela Reuters. Imagens captadas no estádio mostram o atleta curvado com as mãos nos joelhos.

Apesar da indisposição momentânea que o afastou da partida deste domingo, Bono pode ser opção para o próximo jogo. “O jogador já se encontra bem e vai jogar contra o Canadá”, garantiu o médico.

Na classificação do Grupo F, Croácia e Marrocos somam quatro pontos, contra três dos belgas e nenhum do Canadá. Estes últimos sem hipótese de apuramento para os “oitavos” do Mundial. Na próxima jornada, quinta-feira, defrontam-se Croácia e Bélgica e Canadá e Marrocos.