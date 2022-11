Uma explosão numa escola religiosa na província de Samangan, no norte do Afeganistão, fez pelo menos 16 mortos e 24 feridos. A notícia está a ser avançada pela AFP e pela Aljazeera.

O porta-voz da província, Emdadullah Muhajir, disse à Aljazeera “uma explosão ocorreu no interior da Jahdia Madrassa no centro de Aybak, a capital da província de Samangan. Muitos rapazes estavam a estudar nesta escola”.

Está a existir alguma divergência em relação aos números de mortos nesta explosão: o porta-voz do ministério federal do Interior, Abdul Nafi Takor, confirmou a explosão, mas diz que o balanço oficial de mortos é de uma dezena. “Os nossos detetives e as nossas forças de segurança estão a trabalhar para identificar os autores deste crime imperdoável e levá-los à justiça”, disse Takor.

Já à AFP, um médico em Aybak, que pediu para não ser identificado, disse que “todas as vítimas eram crianças e outras pessoas”.

A Aljazeera recorda que, ao longo dos últimos meses, têm sido registado vários ataques no Afeganistão, alguns deles reivindicados pelo ISIS.