Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

O Mundial acabou mais cedo para o Irão com o feito histórico dos oitavos a ficar novamente à distância de um golo. Foi assim em 2018 contra Portugal, onde empatou quando necessitava ganhar, foi assim em 2022 contra os EUA, onde perdeu quando precisava de pelo menos empatar. E o desalento era evidente no final da partida. Houve lágrimas, jogadores deitados no terreno, abraços entre companheiros, um grande apoio por parte dos jogadores americanos que em alguns casos foram primeiro consolar os iranianos e só depois festejar o apuramento para a segunda fase. De certa forma, acabou o terceiro jogo e vai agora começar o “jogo”. Outro jogo. E um jogo sem árbitro, sem proteção, sem tempo definido e sem descontos.

“O sonho acabou. Jogámos melhor mas não marcámos. O futebol pune quem não marca. Acho que um empate teria sido mais justo, mas futebol não é uma questão de justiça. Nós não marcámos, eles marcaram, eles ganharam e passam de fase. O primeiro tempo foi dos EUA, foram mais rápidos, criaram chances e conseguiram marcar. No segundo tempo foi o contrário, começámos a fechar os movimentos deles, tivemos uma reação fantástica, recuperámos e criámos ainda mais oportunidades do que eles no primeiro tempo”, começou por comentar Carlos Queiroz depois da eliminação na quarta fase final (terceira pelo Irão).

“Parabéns aos EUA pela classificação e desejamos boa sorte para o restante do campeonato. Estou muito orgulhoso destes jogadores fantásticos, pelo seu caráter, coragem e dedicação. A vida continua e agora todos terão de descansar e preparar-se para o próximo encontro com os respetivos clubes porque os campeonatos recomeçam dentro de algumas semanas”, acrescentou ainda nesse espaço o técnico português.

