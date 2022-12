Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

Era inevitável e o próprio Tite, na conferência de imprensa antes da partida com a Coreia do Sul, quase que se penitenciou por não ter começado por falar de Pelé. Quando se pronunciou, recordou que o antigo astro que foi três vezes campeão mundial entre inúmeros recordes na principal prova de seleções foi o único capaz de fazer com que ficasse a transpirar das mãos e de pulsação acelerada só com a ideia de cumprimentá-lo. E o sorriso rasgou de vez no final da coletiva quando o reputado Galvão Bueno referiu no preâmbulo de uma pergunta que trocava mensagens com a velha glória e que uma das coisas que mais o entusiasmavam nesta fase era ver a canarinha (apesar do nervosismo). Mesmo omnipresente, não poderia ser mais recordado.

Se agora Pelé continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Doha faz com que estivesse aqui ao lado. Antes do encontro do Brasil frente aos Camarões, uma enorme tela amarela no Estádio 974 deixava a frase “Pelé, recupera depressa”. E as evocações de um dos melhores de todos os tempos multiplicavam-se um pouco por todo o lado nas principais zonas de atrações turísticas da cidade. “Tenho a intenção de não jogar mais Mundiais mas acho que nunca tenho essa sorte”, referiu naquele dia de 1966 em que Eusébio e companhia deitaram por terra o sonho de chegar ao tricampeonato. Não foi aí, viria a ser quatro anos depois. Porquê? Mesmo que ele não quisesse, o Mundial ia sempre ter consigo. De certa forma, essa é também a história de Neymar na prova. E não há no Qatar mais figura tão presente do que o avançado.

Em 1958, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que hoje muitos fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo. Assistirei ao jogo do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Boa sorte!”, escreveu Pelé nas redes sociais antes do encontro frente à Coreia do Sul.

