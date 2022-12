Volodymyr Zelensky disse que não recebeu qualquer “material específico” que indicasse quando ou como a Rússia ia invadir a Ucrânia e que tentou repetidamente falar com Vladimir Putin mas que este se recusou a atender as suas chamadas.

Em entrevista ao Financial Times, que o elegeu “Personalidade do Ano” de 2022, o Presidente da Ucrânia recordou o início da guerra e admitiu que não é necessariamente corajoso. “Sou mais responsável do que sou corajoso… Odeio desiludir as pessoas”, declarou.

Referindo-se aos avisos públicos feitos pelo Ocidente sobre uma possível invasão russa, o que acabou por se realizar em fevereiro, Zelensky afirmou que Kiev nunca recebeu qualquer informação dos serviços secretos dos aliados sobre as movimentações da Rússia. “Ninguém nos mostrou qualquer material específico a dizer que viriam desta ou daquela direção”, admitiu ao jornal económico.

Adiantando que tentou repetidamente falar com Putin nos momentos que antecederam a invasão, porque lhe queria manifestar que seria “um grande erro, uma grande tragédia”, Zelensky disse que o homólogo russo se recusou a tentar as suas chamadas.

“Estamos a lutar contra pessoas loucas”, declarou, frisando a importância de libertar os territórios atualmente ocupados peças forças russas. Caso contrário, a guerra arrastar-se-á por mais tempo. Questionado sobre os apelos de um acordo de paz com Moscovo, Zelensky disse que “o mundo não é um médico com extensa experiência; não é o médico de Putin, e Putin não é o paciente deste mundo”.

Apesar do “mal absoluto” que a invasão russa representa, o Presidente admitiu que consegue ter momentos de humor. “Se às vezes não sorrirmos por causa destas pessoas, entramos em depressão, e não podemos tomar decisões se estivermos deprimidos”, admitiu.

Durante a conversa com o Financial Times, o Presidente ucraniano recordou um episódio caricato, decorrido na semana passada, quando os ataques russos deixaram milhares de casas, incluindo o gabinete presidencial, sem água. Uma visita pediu para usar a casa de banho. “Recusei. Disse-lhe: Sei como é que ficará nas próximas horas. Foi muito engraçado.”