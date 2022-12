Cristiano Ronaldo ficou no banco e esta opção de Fernando Santos está a gerar muita polémica – é, aliás, mais uma para juntar à lista do capitão da seleção nos últimos tempos. A imprensa internacional não esqueceu o tema e deu conta de uma grande exibição portuguesa sem Ronaldo.

A Marca fala num ano mau para o capitão da Seleção nacional e diz que “os seus colegas não sentiram falta dele”, até porque a equipa treinada por Fernando Santos estava a vencer por 5-1 quando Ronaldo entrou em campo. “Não está a ser um 2022 normal para Cristiano”, escreve o jornal espanhol, num artigo que tem como título “há vida sem Cristiano, mas os fãs ainda o adoram”. “Até hoje, Portugal fez mais barulho pelas polémicas do que pelo futebol”, acrescenta.

O El País segue na mesma linha: “Portugal liberta-se sem Cristiano”. “Santos não teve outra opção a não ser restituir a sua autoridade”, escreve o jornal. “Portugal deixou de ser a equipa do jogador de 37 anos para se transformar na equipa de Bernardo Silva, Bruno Fernandes e João Felix, três jogadores que se definem pelo seu sentido de união, pela sua generosidade e pela sua visão global de jogo, tudo aquilo que nunca caracterizou Cristiano Ronaldo.”

Em Itália, o Gazzetta sublinha que não existe piedade no futebol, “nem mesmo para aqueles que ganharam a bola de ouro cinco vezes”. E diz que a noite desta terça-feira vai ficar na memória de Ronaldo e de Gonçalo Ramos, “por razões opostas”.

Os comentários pouco positivos para Ronaldo continuam e também o Guardian tocou no assunto. E as comparações entre Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo são inevitáveis. “Em 17 minutos, ele já tinha marcado mais golos no Mundial do que Ronaldo”. “Como o United descobriu esta época, as equipas funcionam melhor sem um buraco negro, que arrasta tudo o resto para o seu esmagador campo gravitacional”, lê-se. “Agora, Portugal parece muito melhor sem ele.”