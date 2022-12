No final de setembro, na antecâmara da última dupla jornada da Liga das Nações contra República Checa e Espanha, a estreia de Gonçalo Ramos nas convocatórias da Seleção Nacional parecia um dado adquirido. O avançado estava a evidenciar-se no arranque de uma grande temporada do Benfica, marcava muitos golos e até tinha historial nas seleções jovens — mas Fernando Santos, na altura, optou por esperar.

Já em novembro, quando se fizeram e refizeram cogitações sobre a lista final de convocados para o Mundial do Qatar, o nome de Gonçalo Ramos caiu nas prioridades das bolsas de apostas. O avançado do Benfica lesionou-se, perdeu alguns jogos dos encarnados e até viu Petar Musa aproveitar bem as oportunidades que lhe foram dadas por Roger Schmidt — mas Fernando Santos, na altura, optou por arriscar. Numa escolha naturalmente associada às lesões de Diogo Jota e Pedro Neto e à renúncia de Rafa, o selecionador nacional convocou o jogador de 21 anos, o atual melhor marcador da Primeira Liga, e levou-o para o Campeonato do Mundo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.