Portugal joga com Marrocos sábado. Jogos dos quartos estão definidos: veja os dias e as horas

Estão definidos os jogos dos quartos de final do Mundial do Qatar. Com o apuramento de Portugal para a próxima fase, ficou definido o lote de equipas que vão disputar a próxima eliminatória. A seleção portuguesa vai disputar o acesso às meias-finais com Marrocos, numa reedição do duelo da fase de grupos do Mundial 2018. O jogo disputa-se sábado, às 15h00.

O restante calendário é composto por um Inglaterra-França (sábado, às 19 horas), um Países Baixos-Argentina (sexta-feira, às 19 horas) e um Croácia-Brasil (sexta-feira, às 15 horas).

No caso de Portugal derrotar Marrocos, a seleção nacional vai jogar com o vencedor do duelo entre ingleses e franceses. Já na outra meia-final, o vencedor do confronto entre neerlandeses e argentinos defrontará a equipa que conseguir o triunfo na partida entre croatas e brasileiros.

As equipas que se apurarem para as meias-finais garantem que vão jogar mais dois jogos, independentemente do resultado que obtiveram no encontro que pode valer acesso à final, pois, mesmo que saiam derrotadas, têm de jogar a partida onde se decide o terceiro e quarto lugar, marcada para sábado às 15h00. A final, essa, a tão desejada, joga-se domingo, 18, também às 15h00.

Todos os jogos vão ter transmissão em canal aberto, exceto o Inglterra-França cujos direitos televisivos estão na posse da Sport TV. O Portugal-Marrocos vai passar na SIC, enquanto que o Países Baixos-Argentina e o Croácia-Brasil podem ser vistos na RTP e na TVI, respetivamente.

Portugal vai estar pela segunda vez nos quartos de final e sempre que a seleção nacional chegou a esta fase da competição acabou por seguir em frente. A equipa das quinas procura melhorar o terceiro lugar que regista como melhor classificação de sempre.